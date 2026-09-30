WoW Forever : Le prix du lotus noir et du cristal des arcanes ne pourra pas excéder 50 PO

Blizzard propose une mesure pour contrôler les prix des composants les plus demandés sur WoW Forever grâce à un PNJ particulier aux Rives claires.

WoW Forever sera disponible en novembre 2026, permettant aux nostalgiques de Vanilla Classic de vivre l'aventure autrement. Cette version du jeu était toutefois jonchée d'imperfections, notamment concernant l'économie : pour que son personnage soit optimisé en raid, il était indispensable de débourser de belles sommes dans des flacons, nécessitant un lotus noir, une plante très rare et très prisée. Il était donc courant de voir leur prix grimper en flèche à l'hôtel des ventes, obéissant à la dure loi du marché et de l'offre et de la demande. Blizzard a décidé d'intervenir à ce niveau sur WoW Forever.

Un PNJ vend des lotus noirs et des cristaux des arcanes pour 50 PO aux Rives claires

Chaque herboriste de Vanilla le sait : si le radar indique qu'un Lotus noir se trouve à proximité, il faut tout arrêter et tout mettre en œuvre pour le cueillir. Cette plante n'est disponible que dans certaines zones de haut niveau, et présente un temps de réapparition relativement élevé, faisant d'elle la plus rare du jeu, au grand désarroi des joueurs utilisant des flacons.

Sur WoW Forever, les choses seront différentes. Bien que nous ne sachions pas encore si Blizzard va intervenir concernant leur respawn, le développeur a fait en sorte que leur prix ne dépasse jamais les 50 PO. En effet, l'un des deux PNJ du marché noir, le gobelin Mister Graphed, localisé au port de Poudremèche en 78, 51 aux Rives claires, vend sans contrainte de limite des lotus noir pour 50 PO l'unité.

Ce marchand propose également des Cristal des arcanes pour le même prix, un soulagement pour les forgerons, ainsi que d'autres composants en lien avec la mine, le dépeçage ou l'herboristerie, comme le Gangrecristal ou même la Stranglevigne. En plus de cela, vous pourrez vous offrir le Don du galop pour 150 PO, augmentant votre vitesse en monture de 10 % pendant 15 jours de jeu, cumulable avec le bijou Carotte et bâton.

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L'économie de WoW Forever devrait ainsi être plus contrôlée et plus saine que sur Classic, de quoi permettre à chacun de s'optimiser au mieux.