Envie d'abandonner l'apparence de votre personnage quelque temps sur WoW Forever ? Classic+ introduit une toute nouvelle recette de cuisine pour y parvenir : le Délice de fantaileron.

Personnaliser son personnage plaît aux joueurs de WoW Forever, et en plus de la transmogrification, il est possible de se transformer intégralement en créatures variées grâce à des objets ou à des plats. Si les vétérans connaissent par cœur le traditionnel Délice de déviant qui change votre héros en pirate ou en ninja, l'extension Classic+ apporte son lot de nouveautés avec une recette inédite : le Délice de fantaileron.

Comment devenir un Ogre ou un Murloc avec la cuisine sur WoW Forever ?

Si vous aspirez à vous transformer sur WoW Forever par l'intermédiaire de la cuisine, vous pouvez faire appel au traditionnel Délice de déviant, ou vous essayer à la nouveauté de Classic+, le Délice de fantaileron. Ces plats sont disponibles à l'hôtel des ventes, mais il est possible d'en préparer soi-même en disposant de la Recette : délice de fantaileron, et bien sûr, en étant cuisinier d'un niveau d'au moins 85. Pour en concocter vous aurez besoin d'un fantaileron et d'épices douces. En avalant ce délice, les personnages masculins se transformeront en murloc, et les féminins en ogre pendant une heure.

Où trouver la recette du Délice de fantaileron ?

La recette du Délice de fantaileron ne se farm pas, tant son taux de drop est peu élevé, à l'instar de celle du Délice de déviant. Elle peut tomber sur diverses créatures dans les zones de bas niveau des Humains, à savoir les Carmines, la Marche de l'Ouest et la Forêt d'Elwynn, de la même façon que la recette de déviant dans les Tarides pour la Horde. Le meilleur moyen de l'acquérir est donc de passer par l'hôtel des ventes.

Où pêcher des fantailerons ?

Sur WoW Forever, la pêche de Fantaileron (Whimsyfin) s'effectue aux Carmines dans les Royaumes de l'Est, dans des bancs localisés à proximité de Guet-de-pierre, à l'Est du lac.

Il existe plusieurs points, et le délai de réapparition est très bas, si bien qu'il est normalement possible d'enchaîner les bancs. Un niveau de 150 en pêche est recommandé pour éviter que les poissons ne s'échappent sans hameçon.

Quels sont les effets du fantaileron ?

En mangeant un fantaileron, vous vous exposez à 4 effets :

Danser pendant deux minutes

Être endormi pendant 30 secondes

Obtenir une Récupération soignant à hauteur de 45 toutes les 3 secondes

Recevoir un buff de +5 à l'Esprit pendant 30 minutes

D'autres sources de transformation de votre personnage seront disponibles sur WoW Forever grâce aux Réal de terremine terni à Baie-du-Butin. Ne manquez donc pas d'y faire un tour lorsque vous en aurez récupéré en instance, de belles surprises vous attendent.