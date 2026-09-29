WoW Forever : Comment se transformer en ogre ou un murloc avec la cuisine ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 septembre 2026 à 15h19
Envie d'abandonner l'apparence de votre personnage quelque temps sur WoW Forever ? Classic+ introduit une toute nouvelle recette de cuisine pour y parvenir : le Délice de fantaileron.
WoW Forever : Comment se transformer en ogre ou un murloc avec la cuisine ?

Personnaliser son personnage plaît aux joueurs de WoW Forever, et en plus de la transmogrification, il est possible de se transformer intégralement en créatures variées grâce à des objets ou à des plats. Si les vétérans connaissent par cœur le traditionnel Délice de déviant qui change votre héros en pirate ou en ninja, l'extension Classic+ apporte son lot de nouveautés avec une recette inédite : le Délice de fantaileron.

Comment devenir un Ogre ou un Murloc avec la cuisine sur WoW Forever ?

Si vous aspirez à vous transformer sur WoW Forever par l'intermédiaire de la cuisine, vous pouvez faire appel au traditionnel Délice de déviant, ou vous essayer à la nouveauté de Classic+, le Délice de fantaileron. Ces plats sont disponibles à l'hôtel des ventes, mais il est possible d'en préparer soi-même en disposant de la Recette : délice de fantaileron, et bien sûr, en étant cuisinier d'un niveau d'au moins 85. Pour en concocter vous aurez besoin d'un fantaileron et d'épices douces. En avalant ce délice, les personnages masculins se transformeront en murloc, et les féminins en ogre pendant une heure.

murloc-delice

Où trouver la recette du Délice de fantaileron ?

La recette du Délice de fantaileron ne se farm pas, tant son taux de drop est peu élevé, à l'instar de celle du Délice de déviant. Elle peut tomber sur diverses créatures dans les zones de bas niveau des Humains, à savoir les Carmines, la Marche de l'Ouest et la Forêt d'Elwynn, de la même façon que la recette de déviant dans les Tarides pour la Horde. Le meilleur moyen de l'acquérir est donc de passer par l'hôtel des ventes.

Où pêcher des fantailerons ?

Sur WoW Forever, la pêche de Fantaileron (Whimsyfin) s'effectue aux Carmines dans les Royaumes de l'Est, dans des bancs localisés à proximité de Guet-de-pierre, à l'Est du lac.

localisation-banc-fantaileron

Il existe plusieurs points, et le délai de réapparition est très bas, si bien qu'il est normalement possible d'enchaîner les bancs. Un niveau de 150 en pêche est recommandé pour éviter que les poissons ne s'échappent sans hameçon.

peche-fantaileron

Quels sont les effets du fantaileron ?

En mangeant un fantaileron, vous vous exposez à 4 effets :

  • Danser pendant deux minutes
  • Être endormi pendant 30 secondes
  • Obtenir une Récupération soignant à hauteur de 45 toutes les 3 secondes
  • Recevoir un buff de +5 à l'Esprit pendant 30 minutes

D'autres sources de transformation de votre personnage seront disponibles sur WoW Forever grâce aux Réal de terremine terni à Baie-du-Butin. Ne manquez donc pas d'y faire un tour lorsque vous en aurez récupéré en instance, de belles surprises vous attendent.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Forever : Blizzard annonce la fin de l'impunité des acheteurs d'or avec des sanctions exemplaires
WoW Forever 29 septembre 2026

WoW Forever : Blizzard annonce la fin de l'impunité des acheteurs d'or avec des sanctions exemplaires

Alors que les soupçons de transactions illégales entachent déjà la bêta de WoW Forever, Blizzard met en garde la communauté : accepter ou acheter de l'or illicite pourra désormais coûter la fermeture définitive de votre compte.
WoW Forever : Un méga donjon comme BRD serait au programme
WoW Forever 29 septembre 2026

WoW Forever : Un méga donjon comme BRD serait au programme

En septembre 2026, Josh Greenfield a teasé un méga donjon similaire à BRD à venir sur WoW Forever, promettant ainsi une aventure de plusieurs heures au cœur du monde des Furlbogs.
WoW Forever : Un système de protection contre la malchance favorise les quêtes en groupe
WoW Forever 28 septembre 2026

WoW Forever : Un système de protection contre la malchance favorise les quêtes en groupe

Ramasser des objets de quête en groupe dans WoW Classic est souvent synonyme de frustration et de décalages absurdes entre coéquipiers. Pour y remédier sans dénaturer l'expérience Vanilla, Blizzard introduit une protection contre la malchance sur WoW Forever.

commentaire (0)