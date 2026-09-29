WoW Forever : Blizzard annonce la fin de l'impunité des acheteurs d'or avec des sanctions exemplaires

Alors que les soupçons de transactions illégales entachent déjà la bêta de WoW Forever, Blizzard met en garde la communauté : accepter ou acheter de l'or illicite pourra désormais coûter la fermeture définitive de votre compte.

Lors d'une séance de questions-réponses en streaming organisée juste avant l'ouverture de la bêta de WoW Forever, Blizzard avait indiqué que les GDKP n'auront pas leur place sur Classic+. Cette décision a été prise pour deux raisons : préserver le cœur social du jeu, et lutter contre la revente illégale d'or. Le développeur avait en même temps sous-entendu de lourdes sanctions à l'encontre des acheteurs, une position confirmée quelques semaines plus tard.

Un bannissement définitif vous attend si vous achetez de l'or illégalement sur WoW Forever

Depuis l'annonce d'un tournoi PvP sur la bêta de WoW Forever, les joueurs discutent régulièrement des streamers disposant de quantités importantes de PO sur Reddit. Bien que certains se voient simplement offrir de l'or par leurs fans, d'autres pourraient faire appel à des revendeurs illicites, à l'instar de nombreux joueurs lambda. Face à cette inquiétude grandissante, Blizzard a clarifié les choses en publiant un message officiel.

Bonjour. Nous souhaitons simplement réitérer certains points clés à ce sujet. Les transactions en argent réel (RMT) ne sont pas tolérées dans World of Warcraft, et nous prenons des mesures pour lutter contre les RMT dans la bêta de WoW Forever, et bien sûr lors du lancement de WoW Forever et au-delà. Il est important de savoir que, bien que nous ayons toujours pris des mesures le plus rapidement possible contre les comptes des vendeurs de RMT, nous allons de plus en plus en prendre contre les comptes des acheteurs. Cela signifie que nous retirerons l'or illicite au destinataire et/ou que nous prendrons d'autres mesures, pouvant inclure la fermeture définitive de comptes. Nous demandons une fois de plus à tous les joueurs d'être extrêmement prudents lorsqu'il s'agit d'accepter des cadeaux d'inconnus ou d'autres transactions à sens unique. S'il devient évident qu'un destinataire savait ou aurait dû savoir que l'or ne provenait pas d'une source légitime, il pourra également faire l'objet de sanctions sur son compte.

Utiliser de l'argent réel pour s'enrichir sur WoW Forever sera une pratique fermement condamnée. Le développeur prévoit de mettre en place diverses mesures, en s'attaquant cette fois aux acheteurs avec plus de force que sur Classic. Les coupables d'achat illégal d'or risqueront un bannissement définitif de leur compte.

Combinée à l'interdiction des GDKP, cette politique devrait porter ses fruits ; si la demande baisse, l'offre suivra nécessairement, et les bots seront voués à disparaître. Certes, le scénario que nous décrivons semble utopique, mais si Blizzard applique vraiment de telles sanctions, il y a fort qu'à parier qu'à long terme, l'économie de WoW Forever ne sera pas polluée par des agissements néfastes.

Reste maintenant à attendre les premières vagues de bannissements, qui arriveront sans doute bien assez tôt après le lancement de Classic+, en novembre 2026.