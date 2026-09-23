WoW Forever : Le sac de couchage, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour récupérer le sac de couchage douillet, offrant un bonus d'expérience sur WoW Forever, dans cet article.

WoW Forever va accueillir quelques systèmes et mécaniques empruntées à la Saison de la Découverte, et la suite de quêtes octroyant le sac de couchage en fait partie. En plus d'obtenir cet objet rare offrant un bonus d'expérience, cette série vous récompensera d'un sac à dos 12 emplacements ainsi que de 8 Mélanges étudiants. Retrouvez comment récupérer le sac de couchage douillet sur WoW Forever dans ce guide (Cozy sleeping bag).

Comment récupérer le sac de couchage douillet sur WoW Forever ?

Le Sac de couchage douillet est disponible sur WoW Forever, et permet aux joueurs de bénéficier jusqu'à 3 % d'expérience supplémentaire pendant une heure, en se plaçant dedans pendant 3 minutes. Pour acquérir cet objet, il suffit de compléter une suite de quêtes apparue pour la première fois sur SoD. Notez qu'il est indispensable d'être au minimum niveau 14 pour commencer l'opération.

Alliance

Étape 1

Rendez-vous à la Marche de l'Ouest. En 37, 50, vous verrez un champ dans lequel se situe un tas d'os, au milieu. Cliquez dessus pour commencer la suite de quêtes, avec … et cette note que vous avez trouvée.





Étape 2

Traversez vers l'autre continent, Kalimdor, en empruntant le bateau à Baie-du-Butin pour vous rendre dans les Tarides en 46, 74, au sud du Camp Taurajo. Cliquez sur la planche disposée sur une grande structure en bois pour terminer la première quête, et poursuivre votre périple avec Tort-tue.





Étape 3

Rendez-vous dans les Serres-rocheuses, au nord-est de la Retraite de roche-soleil, en 50, 50. En regardant avec attention, vous apercevrez un sentier allant vers la montagne. Empruntez-le jusqu'à arriver dans un camp abandonné, et remettez la quête en cours. Vous recevrez 3x Mélange étudiant, ainsi qu'un sac à dos 12 emplacements.









Pour continuer avec Décaniller, il vous suffira de jeter un œil sur votre droite quand vous êtes face au feu et dos à la route, puis de vous frayer un chemin avec précaution dans la montagne, jusqu'à observer un petit tas de terre. Cliquez dessus pour poursuivre la suite de quêtes avec Travail humide.





Étape 4

Retournez dans les Royaumes de l'est, au Loch Modan. Allez au nord, jusqu'au milieu du barrage en 49, 12. Descendez sur le relief, situé sur la partie faisant face aux Paluns du barrage, puis terminez la quête en cours avant d'accepter Le poing de l'aigle.

Étape 5

La dernière étape à compléter avant de recevoir votre sac de couchage se déroule aux Contreforts d'Hillsbrad, à la frontière d'Arathi au nord (87.3, 49.6). Là-bas, vous pourrez observer un chariot reposant sur le mur. Vous devrez vous montrer habile (glitch) et l'escalader, puis parvenir ensuite sur la partie supérieure du mur. Une fois arrivé, vous verrez un tunnel ; validez Ça doit être ici, et obtenez enfin le sac de couchage douillet et 5 Mélanges étudiants supplémentaires.







Horde

Les joueurs de la Horde devront suivre le même processus pour récupérer le sac de couchage douillet, à l'exception que l'ordre des étapes diffère de celui de l'Alliance sur un point. En effet, vous devrez commencer par l'étape 2 au lieu de la 1. Par conséquent, vous respecterez l'itinéraire présenté ci-dessous :

Les Tarides

Marche de l'Ouest

Serres-rocheuses

Loch Modan

Contreforts d'Hillsbrad

Notez que le sac de couchage douillet de WoW Forever présente un temps de recharge d'une heure. Il est ainsi tout à fait possible de toujours bénéficier du bonus de 3 % d'expérience, cumulable avec les plats concoctés par les cuisiniers (+5 %). N'hésitez donc pas à compléter cette suite de quêtes rapidement, vous serez gagnant sur le long terme.