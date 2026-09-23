WoW Forever : Où se trouvent les PNJ de transmogrification ?

Retrouvez la location des transmogrifieurs sur WoW Forever dans cet article, et obtenez enfin votre apparence préférée pour vivre l'aventure avec style.

Les options de personnalisation de son personnage sont importantes aux yeux de nombreux joueurs de WoW, et pour satisfaire la majorité, Blizzard a pris la décision d'intégrer la fonctionnalité de la transmogrification sur WoW Forever. Afin que vous puissiez adopter le style qui vous ressemble, nous vous indiquons ici la localisation des transmogrifieurs.

Où sont situés les transmogrifieurs sur WoW Forever ?

La transmogrification est un système permettant d'attribuer à son équipement une apparence différente, appartenant à une autre pièce déjà collectée. En ramassant vos premiers objets sur WoW Forever, quelle que soit leur qualité, vous avez sans doute remarqué que l'apparence associée était ajoutée à votre collection de transmogrifications. En effet, cette fonctionnalité est disponible sur Classic+, et pour en bénéficier, il vous suffit de vous adresser à un PNJ spécifique, le transmogrifieur.

Sur WoW Forever, il en existe deux, un du côté de l'Alliance, et un pour la Horde. Voici leur localisation :

Alliance , Hurlevent → Fyrenz Vishonar, à côté de la tour des mages, en 48.0, 84.5

, Hurlevent → Fyrenz Vishonar, à côté de la tour des mages, en 48.0, 84.5 Horde, Orgrimmar → Mon'ye, au second niveau de la Faille de l'Ombre, en 46.1, 53.9 à droite du salon de coiffure

D'autres emplacements pourraient être ajoutés à l'avenir, mais à l'heure de la bêta, seuls ceux-ci sont confirmés.

Bien entendu, les transmogrifications demeurent soumises aux restrictions par type d'équipement. Les plaques s'appliquent aux plaques, le tissu au tissu, et cette même logique fidèle à l'esprit Classic s'applique à l'ensemble des apparences d'armures.

De plus, une fois une apparence attribuée à un emplacement, elle restera identique même si vous changez la pièce, de la même façon que sur la version moderne de WoW. Pour récupérer des transmogrifications, il vous suffit de jouer, en complétant des quêtes, des donjons et des raids, ou même en confectionnant des objets via les métiers ; prenez donc le temps de regarder l'apparence de chaque équipement que vous ramassez, vous pourriez trouver la perle rare qui vous donnera l'allure dont vous rêviez.