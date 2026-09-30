WoW Forever : La Torche du guetteur de nuit, comment obtenir ce jouet ?

Retrouvez la marche à suivre pour récupérer le jouet de la Torche du guetteur de nuit sur WoW Forever dans cet article.

WoW Forever accueille plusieurs nouveautés par rapport à la version classique de Vanilla, et les amateurs de cosmétiques et de jouets trouveront sans doute leur bonheur. En plus des transmogrifications, du marché noir ou même de l'implantation de la monnaie du Réal de terremine terni de SoD, vous pouvez dès les premiers niveaux obtenir un jouet, la Torche du guetteur de nuit (Night Watchman's Torch).

Comment récupérer la Torche du guetteur de nuit sur WoW Forever ?

Quelle que soit votre faction, il est tout à fait possible d'obtenir le jouet de la Torche du guetteur de nuit en vous rendant au Bois de la pénombre dans les Royaumes de l'Est, la zone située sous la forêt d'Elwynn et au-dessus de la Vallée de Strangleronce. Une fois sur place, votre objectif sera de repérer le corps du Garde des Veilleurs (Night Watch Guard).

Il peut apparaître à plusieurs endroits, si bien que vous devrez chercher un peu pour le trouver, à moins d'être chanceux. Il sera principalement localisé dans la partie ouest du Bois de la pénombre, comme présenté sur la carte ci-dessus. N'hésitez pas à faire appel à une macro de type /tar pour vous faciliter l'opération.

En interagissant avec le corps du garde, vous recevrez la quête Une triste fin (An Unfortunate End). Il vous suffira de la compléter directement pour acquérir la fameuse Torche.

Une fois activée, la Torche du guetteur de nuit vous éclairera durant 5 minutes, et son temps de recharge n'est que de 30 secondes. Notez que si vous passez en combat ou que vous nagez, elle s'éteindra.

Ce jouet prendra en outre une place dans votre inventaire, mais le jeu en vaut sans doute la chandelle. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, où toutes les autres lumières seront éteintes.