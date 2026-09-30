WoW Forever : Blizzard accusé de favoritisme envers les streamers face à l'achat d'or illégal

Alors que la bêta de WoW Forever bat son plein, une vive polémique éclate au sein de la communauté. Malgré la promesse de sanctions exemplaires contre l'achat de PO, Blizzard est soupçonné de fermer les yeux sur les dérives de certains streamers influents.

En annonçant que WoW Forever n'autorisera pas une répartition des butins de raid en GDKP juste avant l'ouverture de la bêta, Blizzard avait aussi indiqué que des sanctions lourdes seraient prises à l'encontre de ceux qui achètent de l'or illégalement avec de l'argent réel. Le développeur avait réitéré de tels propos en publiant un message officiel fin septembre 2026. Or, une polémique a éclaté sur Reddit, en raison d'un favoritisme dont bénéficieraient les streamers.

Deux poids, deux mesures : le traitement de faveur des streamers fait polémique

Si un joueur qui achète de l'or sur WoW Forever sur un site tiers, dont bien souvent les ressources sont issues de la prolifération des bots, alors il encourt une peine de bannissement définitif de son compte. Blizzard prévoit de durcir sa politique sur Classic+, en s'attaquant davantage aux acheteurs, mais la communauté estime que tout le monde ne sera pas jugé de la même façon. En effet, les streamers célèbres auraient droit à une sorte d'immunité, et se verraient simplement confisquer l'or dans le pire des cas. C'est en tout cas le message que font passer les joueurs sur Reddit, offusqués par cette apparente différence de traitement.

Le 30 septembre 2026, un utilisateur a partagé un extrait d'une séance de "Payo", le québécois bien connu dans l'univers de Classic. Celui-ci affirme clairement ne pas se cacher du fait de demander à ses fans de lui acheter de l'or pour lui remettre ensuite. Ce serait d'ailleurs de cette façon qu'il aurait obtenu 10 points d'héritage au niveau 20 sur la bêta.

D'autres streamers seraient concernés par de telles pratiques, à l'instar de "Ziqo", connu pour organiser de gros tournois PvP, et plus récemment une compétition avec une récompense de 50 000 PO sur la bêta.

Comment obtenir une telle somme sans tricher ? "Ziqo" se serait ensuite vu confisquer son or sans subir de bannissement, une décision incompréhensible pour les joueurs, en témoigne le commentaire ayant reçu le plus de votes positifs :

Morale de l'histoire N'achetez jamais d'or ou n'acceptez jamais une large quantité d'or provenant d'un personnage de niveau 1 inconnu. Si vous êtes un streamer, vous vous prendrez une petite tape sur les doigts. Sinon, vous serez banni définitivement.

Le développeur serait-il vraiment frileux à l'idée de bannir les créateurs de contenu ? Pour les joueurs, cela ne fait aucun doute, et cela serait lié à des raisons financières. Une prise de parole et des actions sont attendues de pied ferme, car beaucoup espèrent que l'égalité régnera sur WoW Forever. Blizzard a tout intérêt à agir rapidement pour endiguer la polémique, et récupérer la confiance de la communauté. Classic+ sortira toutefois en novembre 2026, c'est pourquoi nous devrions attendre que le jeu soit officiellement lancé avant de crier au loup. Le développeur a sans doute fort à faire à l'heure de la bêta, la patience est donc de mise.