WoW Forever : La Cape de la tempête divine de paladin, comment l'obtenir ?

Retrouvez un descriptif de toutes les étapes à effectuer pour compléter la quête de classe de paladin octroyant la Cape de la tempête divine sur WoW Forever (niveau 30).

Si vous avez joué paladin sur SoD, vous vous souvenez sans doute des longues suites de quêtes nécessaires à la découverte de certaines runes, comme celle de Tempête divine en P1. WoW Forever reprend le même schéma pour offrir cette fois une cape de qualité rare : la Cape de la tempête divine, qui pourrait vous être très utile pendant la montée en niveau, surtout si vous avez opté pour la spécialisation dite « shockadin ».

Quête de classe de paladin : marche à suivre pour obtenir la Cape de la tempête divine

À partir du niveau 30, les paladins de WoW Forever peuvent décrocher une cape rare, la Cape de la tempête divine, tout en engrangeant un nombre appréciable d'expérience en effectuant une suite de quêtes de classe. À l'heure de la bêta, seuls les membres de l'Alliance peuvent en bénéficier, mais cela pourrait évoluer avec la sortie officielle.

Pour commencer, cliquez sur l'orbe au sommet de la tour d'Althalaxx au nord de Sombrivage.

Allez à Ashenvale, juste avant le poste de Maestra en venant de Sombrivage, et adressez-vous à Delgren le Purificateur, qui vous donnera alors la quête « Les conseils de Hurlevent ».

Rendez la quête à Katherine la Pure, qui vous remettra « Seconde opinion ».

Parlez à Ursula Deline à Hurlevent dans le quartier des mages, là où se trouvent les maîtres de classe des démonistes, et acceptez la quête suivante.

Tuez des Orcs Blackrock dans les Carmines jusqu'à recevoir 14 x Sel d'invocateur.

Retournez à Hurlevent.

Allez au canyon de la Malechute à Ashenvale, et éliminez des ennemis jusqu'à obtenir 12x Granule de Mannoroth.

Cliquez sur le cercle en 89, 77, et un orbe apparaîtra. Interagissez avec, puis retournez auprès de Delgren pour récupérer la cape.

Félicitations, votre paladin est désormais mieux optimisé pour commencer la tranche de niveaux 30-40, la dernière avant l'accès à la monture, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, sera gratuite pour vous.