WoW Forever : Blizzard tranche la question des GDKP

Le 17 septembre 2026, avant le lancement de la beta de WoW Forever, Blizzard a révélé sa position quant à la pratique des GDKP sur Classic+.

Juste avant l'ouverture de la beta de WoW Forever, le 17 septembre 2026, Blizzard a organisé une séance de questions-réponses en streaming. Plusieurs aspects du jeu ont été évoqués, et le développeur a pris une décision à propos de la question épineuse des GDKP.

Non, les GDKP n'auront pas leur place sur WoW Forever

S'il y a bien un chose qui a profondément divisé la communauté de WoW Classic, ce sont les GDKP. Alors que certains défendent cette pratique au nom de la liberté, nombreux sont ceux qui déplorent son existence. En effet, devoir payer avec des PO de l'équipement en raid nuit à la structure sociale du MMORPG, tout en favorisant l'achat d'or illégal.

Dans l'optique de proposer un Azeroth juste, Blizzard a pris la décision de bannir les GDKP de WoW Forever, comme cela avait été le cas sur la Saison de la Découverte. Les joueurs n'ayant que peu de ressources pourront ainsi trouver aisément des raids hors guilde et optimiser leur personnage comme les autres, et le cœur social du jeu devrait alors être préservé.

Par ailleurs, les bots, qui ruinent l'expérience sur les serveurs anniversaire, devraient donc être moins présents sur Forever : le développeur va se montrer très sévère à l'encontre de ceux qui achètent de l'or. Des bannissements définitifs ont été sous-entendus pendant la session de streaming du 17 septembre 2026, une mesure qui aura pour conséquence de dissuader ceux qui ne se plieraient pas au jeu du farming.

Espérons à présent que des ajustements seront apportés pour que le lotus noir soit plus accessible qu'à l'ordinaire, mais quoi qu'il en soit, la suppression des GDKP sur WoW Forever sera probablement une position appréciée par la majorité des joueurs.