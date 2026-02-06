WoW TBC : Gruul et Magtheridon, où sont situées les entrées des raids ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 06 février 2026 à 14h14
Retrouvez la localisation des entrées des raids du Repaire de Gruul et du Repaire de Magtheridon sur WoW TBC dans cet article.
WoW TBC : Gruul et Magtheridon, où sont situées les entrées des raids ?
À partir du 20 février 2026, les joueurs de WoW Classic évoluant sur les serveurs anniversaire de The Burning Crusade vont pourvoir redécouvrir Karazhan, ainsi que les repaires de Gruul et de Magtheridon. Afin de vous aider à mieux vous repérer, nous vous indiquons ici les localisations des entrées des instances de Gruul et de Magtheridon.

Où se trouve l'entrée du Repaire de Gruul ?

Pour pénétrer dans le Repaire de Gruul sur WoW Classic TBC, vous devrez faire route vers la zone des Tranchantes, jusqu'au nord-ouest aux coordonnées 68.6, 24.2. Vous devriez trouver aisément le portail, prenant la forme d'une grotte, localisé sur la droite si vous arrivez par le Sud. Notez que le raid comporte en réalité 2 boss, le Haut Roi Maulgar et Gruul le Tue-dragon.

entree-repaire-de-gruul

Où se trouve l'entrée du Repaire de Magtheridon ?

Le Repaire de Magtheridon est situé dans la zone de la Péninsule des Flammes infernales, la première à votre disposition une fois la Porte des ténèbres franchie. Vous pourrez parcourir le raid en vous rendant à proximité de la Citadelle des Flammes infernales, qui accueille en outre les donjons de la Fournaise de sang et des Remparts des Flammes infernales. Rendez-vous aux coordonnées 46.6, 52.8, à l'extérieur en bas de la Citadelle. Pour vous aider, n'hésitez pas à vous repérer avec la pierre d'invocation, localisée juste à côté de l'entrée.

entree-repaire-magtheridon

Faut-il un accès pour Gruul et Magtheridon sur WoW TBC ?

Contrairement à Karazhan, qui nécessite de compléter une série de quêtes pour obtenir la clé du raid, les instances Gruul et Magtheridon sont libres d'accès. Vous pourrez donc vous y rendre sans n'avoir à valider aucun prérequis, une très bonne nouvelle en ce début d'extension particulièrement exigeant en matière de farming.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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