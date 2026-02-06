WoW TBC : Gruul et Magtheridon, où sont situées les entrées des raids ?



le 06 février 2026 à 14h14 Publié par Amandine Paccou le 06 février 2026 à 14h14

Retrouvez la localisation des entrées des raids du Repaire de Gruul et du Repaire de Magtheridon sur WoW TBC dans cet article.