WoW TBC : Gruul et Magtheridon, où sont situées les entrées des raids ?

Retrouvez la localisation des entrées des raids du Repaire de Gruul et du Repaire de Magtheridon sur WoW TBC dans cet article.
À partir du 20 février 2026, les joueurs de WoW Classic
évoluant sur les serveurs anniversaire de The Burning Crusade vont pourvoir redécouvrir Karazhan, ainsi que les repaires de Gruul et de Magtheridon. Afin de vous aider à mieux vous repérer, nous vous indiquons ici les localisations des entrées des instances de Gruul et de Magtheridon.
Où se trouve l'entrée du Repaire de Gruul ?
Pour pénétrer dans le Repaire de Gruul sur WoW Classic TBC
, vous devrez faire route vers la zone des Tranchantes
, jusqu'au nord-ouest aux coordonnées 68.6, 24.2
. Vous devriez trouver aisément le portail, prenant la forme d'une grotte, localisé sur la droite si vous arrivez par le Sud. Notez que le raid comporte en réalité 2 boss, le Haut Roi Maulgar et Gruul le Tue-dragon.
Où se trouve l'entrée du Repaire de Magtheridon ?
Le Repaire de Magtheridon
est situé dans la zone de la Péninsule des Flammes infernales
, la première à votre disposition une fois la Porte des ténèbres franchie. Vous pourrez parcourir le raid en vous rendant à proximité de la Citadelle des Flammes infernales, qui accueille en outre les donjons de la Fournaise de sang et des Remparts des Flammes infernales. Rendez-vous aux coordonnées 46.6, 52.8
, à l'extérieur en bas de la Citadelle. Pour vous aider, n'hésitez pas à vous repérer avec la pierre d'invocation, localisée juste à côté de l'entrée.
Faut-il un accès pour Gruul et Magtheridon sur WoW TBC ?
Contrairement à Karazhan, qui nécessite de compléter une série de quêtes pour obtenir la clé du raid
, les instances Gruul et Magtheridon sont libres d'accès.
Vous pourrez donc vous y rendre sans n'avoir à valider aucun prérequis
, une très bonne nouvelle en ce début d'extension particulièrement exigeant en matière de farming.
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