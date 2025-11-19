WoW TBC Classic Classic : Le PTR sort en novembre, des changements demandés seront au rendez-vous

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 19 novembre 2025 à 13h03
Le PTR de WoW TBC des serveurs anniversaire va ouvrir en novembre 2025, et amènera des ajustements qui devront ravir les joueurs.
WoW TBC Classic Classic : Le PTR sort en novembre, des changements demandés seront au rendez-vous
En dévoilant la date de sortie de la mise à jour de prélancement de The Burning Crusade sur les royaumes anniversaire de WoW Classic, Blizzard en a profité pour indiquer que le PTR du patch 2.5.5 ouvrira dans la semaine du 17 novembre 2025. Le développeur a en même temps précisé que des changements seront testés.

WoW TBC Classic Classic va corriger les aspects les plus problématiques du jeu

À l'origine, WoW TBC comportait des défauts qui entachaient fortement la vie des joueurs, et avec les serveurs anniversaire, Blizzard prévoit de corriger les plus notables. En effet, le développeur propose quelques surprises de taille qui pourront être testées sur le PTR en novembre 2025, la plus importante étant sans doute le fait que les effets de Bloodlust (Furie sanguinaire ou Héroïsme) seront désormais liés au raid et non plus au groupe, et vous affecteront d'un debuff de 10 minutes. En cas de wipe, la BL et son affaiblissement seront réinitialisés.

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En plus de cela, les quêtes d'accès aux raids ne seront à terminer qu'une seule fois par compte. Dès que votre personnage principal aura achevé cette opération, l'instance associée sera accessible à tous vos autres personnages. Néanmoins, les raids seront déployés en version post-nerf. De la même manière, en atteignant le rang Révéré auprès d'une faction, il sera autorisé d'envoyer une clé héroïque de donjon à vos rerolls, s'ils sont au moins Amical avec la faction en question.

Les consommables représentent une partie importante du farming sur TBC Classic, et pour que la tâche soit moins fastidieuse, la très convoitée Terocône verra son taux de réapparition être augmenté, et de nouveaux points de récolte seront ajoutés. Cela devrait grandement faciliter la tâche aux alchimistes, qui devront en concocter des centaines pour découvrir toutes les recettes de l'extension, tout en diminuant le coût des flacons et des potions à l'hôtel des ventes.

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Enfin, toutes les guildes auront accès une banque de guilde, une fonctionnalité qui vous aidera à stocker des objets de valeur, après l'achat des emplacements (à partir de 100 PO). Vous pourrez faire l'acquisition de 8 onglets de 98 emplacements.

WoW TBC Classic Classic s'annonce ainsi plus attractif que jamais, alors ne manquez pas d'aller sur le PTR pour découvrir par vous-même ces changements et faire part de votre retour à Blizzard.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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