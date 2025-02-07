WoW SoD : Une nouvelle caisse de fournitures est disponible contre quelques Réaux

Pix Xizzix réserve une nouvelle surprise aux joueurs de WoW SoD à Baie-du-Butin.
En même temps que Naxxramas ouvrait ses portes le 6 février 2025 sur WoW
SoD, les joueurs qui ne savaient plus quoi faire de leurs Réaux de terremine ternis se sont vu offrir une* nouveau moyen de les dépenser.
La Caisse de fournitures de Terremine marquée par la guerre est disponible sur WoW SoD
Depuis le lancement des Cryptes de Karazhan
, les joueurs de WoW SoD
peuvent obtenir une large quantité de Réaux de terremine ternis chaque jour. En effet, chaque boss du donjon en laisse tomber 3, sans compter tous ceux pouvant être reçus par le biais des Bibelots de Karazhan, si bien qu'il est aisé d'atteindre le montant maximal de 150 Réaux. Les dépenser est toutefois plus compliqué, surtout si l'on dispose déjà de tous les jouets de Bubulle.
Blizzard a donc ajouté une nouvelle Caisse de fournitures auprès de Pix Xizzix à Baie-du-Butin, la Caisse de fournitures de Terremine marquée par la guerre.
Comme avec la version sortie au cours de la P6, l'acquisition d'une de ces boîtes vous reviendra à 10 Réaux. Elles peuvent contenir des ressources demandées telles que des lotus noirs
, des essences d'air ou même des barres d'arcanite, en plus des débris d'armure
utiles à l'échange des ensembles T3. Vous pourriez ainsi récupérer tout votre ensemble pour chacune de vos spécialisations à moindre coût, et à condition de farmer des Réaux.
Malheureusement, mis à part des jouets supplémentaires introduits fin janvier 2025 dans les stocks de Bubulle, aucun autre nouvel achat ne peut être effectué avec vos Réaux. Il aurait été appréciable de pouvoir s'offrir les recettes de métier d'Ahn'Qiraj de cette façon, comme les Flacons d'alchimie de la P6, mais Blizzard ne semble pas encore être dans l'optique de faciliter cet aspect du jeu.
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