WoW SoD : Un problème lié à la Princesse Huhuran empêche les joueurs de compléter Ahn'Qiraj

Tous les problèmes concernant le raid d'Ahn'Qiraj n'ont pas encore été résolus sur WoW SoD, plusieurs plaintes relatives à la Princesse Huhuran se distinguent sur les réseaux.
Ahn'Qiraj est disponible depuis le 6 décembre sur WoW
SoD, et cette sortie avait été entachée par plusieurs problèmes
, qui ne sont malheureusement pas tous réglés à l'heure actuelle. En effet, plusieurs plaintes en lien avec la Princesse Huhuran se font remarquer sur les réseaux.
Wipe sur la Princesse Huhuran sur WoW SoD peut vous coûter très cher à cause d'un bug majeur
Malgré divers correctifs visant à solutionner des bugs dans les raids d'Ahn'Qiraj, Blizzard ne semble pas avoir encore résolu tous les problèmes. Après les tentacules de C'Thun, et celles apparaissant après la chute des Empereurs Jumeaux, la Princesse Huhuran empêche des guildes de terminer le raid. En effet, depuis déjà deux semaines, des joueurs ont rapporté qu'après avoir wipe une première fois sur ce boss, ses dégâts se voyaient être doublés pour l'essai suivant.
Autrement dit, en l'état actuel des choses, plus vous mourrez face à la Princesse Huhuran, moins vous avez de chances de la vaincre.
Princess Huhuran bug
byu/jangc11122 inclassicwow
Les groupes enchaînant les échecs pour cette raison se multiplient au regard des commentaires déposés sur le forum officiel
du jeu, dont le dernier date du 24 décembre 2024. Un joueur a affirmé que la Princesse Huhuran administrait des coups à hauteur de 5 500
, rendant le combat tout simplement impossible à remporter. Sans surprise, la colère de la communauté à l'encontre du développeur ne cesse de croître, puisque beaucoup se demandent pourquoi Blizzard n'a pas encore agi pour résoudre le problème.
En cette période des Fêtes de fin d'année, il paraît peu probable qu'un correctif soit vite apporté, mais vous devriez sans doute signaler massivement ce problème afin d'attirer l'attention du développeur. Une belle surprise pourrait ainsi advenir, bien que nous n'ayons aucune certitude à ce sujet pour l'instant.
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