WoW SoD : La sortie d'Ahn'Qiraj a été entachée par des problèmes, mais Blizzard a accordé une réparation inattendue

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 décembre 2024 à 12h51
Les problèmes survenus au cours du lancement des raids d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD ont été résolus, et une compensation a été accordée aux joueurs ayant effectué une requête.
WoW SoD : La sortie d'Ahn'Qiraj a été entachée par des problèmes, mais Blizzard a accordé une réparation inattendue
Le vendredi 6 décembre 2024, les portes d'Ahn'Qiraj s'ouvraient enfin sur les serveurs de WoW SoD, mais une partie des joueurs a subi une lourde désillusion. Fort heureusement, Blizzard a rectifié le tir dès le lendemain pour ceux qui en avaient fait la demande.

Blizzard a réinitialisé les raids d'Ahn'Qiraj des joueurs touchés par les bugs du lancement

Si vous êtes entré dans l'un des raids d'Ahn'Qiraj à 22 heures pile le 6 décembre dernier sur WoW SoD, vous avez probablement eu la mauvaise surprise de constater que les boss vaincus ne rapportaient aucun butin, et surtout, qu'ils ne disposaient que de très peu de points de vie. Ainsi, la course à la première place a totalement été corrompue pour l'Europe, puisque de nombreuses guildes ont du faire face à ce problème de taille.

Major release failure of the new raid AQ SoD (EU)
byu/relddot inclassicwow

De plus, les vendeurs d'équipement que l'on trouve habituellement sur le PTR ont fait une apparition soudaine en capitale, témoignant d'un autre bug important lié à cette sortie.

Les joueurs concernés ont d'abord fait état de leur déception sur les Discord et les réseaux, et plusieurs ont naturellement ouvert une requête à l'intention de Blizzard. Contre toute attente, le développeur leur a répondu favorablement en accordant une réinitialisation totale des raids d'Ahn'Qiraj.

reset-raid-aq-message-blizzard
Ainsi, ceux qui avaient perdu leur soirée du vendredi ont pu se rendre de nouveau dans AQ normalement, sans ne rencontrer quelconque problème. Il est très rare que Blizzard propose ce type de réparation, et cette première sur SoD a surpris la communauté, qui ne s'attendait pas à un tel geste de la part du développeur.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (0)