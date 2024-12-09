WoW SoD : La sortie d'Ahn'Qiraj a été entachée par des problèmes, mais Blizzard a accordé une réparation inattendue



le 09 décembre 2024 à 12h51 Publié par Amandine Paccou le 09 décembre 2024 à 12h51

Les problèmes survenus au cours du lancement des raids d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD ont été résolus, et une compensation a été accordée aux joueurs ayant effectué une requête.