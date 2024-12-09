WoW SoD : La sortie d'Ahn'Qiraj a été entachée par des problèmes, mais Blizzard a accordé une réparation inattendue

Les problèmes survenus au cours du lancement des raids d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD ont été résolus, et une compensation a été accordée aux joueurs ayant effectué une requête.
Le vendredi 6 décembre 2024, les portes d'Ahn'Qiraj s'ouvraient enfin sur les serveurs de WoW
SoD, mais une partie des joueurs a subi une lourde désillusion. Fort heureusement, Blizzard a rectifié le tir dès le lendemain pour ceux qui en avaient fait la demande.
Blizzard a réinitialisé les raids d'Ahn'Qiraj des joueurs touchés par les bugs du lancement
Si vous êtes entré dans l'un des raids d'Ahn'Qiraj à 22 heures pile le 6 décembre dernier sur WoW SoD
, vous avez probablement eu la mauvaise surprise de constater que les boss vaincus ne rapportaient aucun butin, et surtout, qu'ils ne disposaient que de très peu de points de vie.
Ainsi, la course à la première place a totalement été corrompue pour l'Europe, puisque de nombreuses guildes ont du faire face à ce problème de taille.
Major release failure of the new raid AQ SoD (EU)
byu/relddot inclassicwow
De plus, les vendeurs d'équipement que l'on trouve habituellement sur le PTR ont fait une apparition soudaine en capitale, témoignant d'un autre bug important lié à cette sortie.
Les joueurs concernés ont d'abord fait état de leur déception sur les Discord et les réseaux, et plusieurs ont naturellement ouvert une requête à l'intention de Blizzard.
Contre toute attente, le développeur leur a répondu favorablement en accordant une réinitialisation totale des raids d'Ahn'Qiraj.
Ainsi, ceux qui avaient perdu leur soirée du vendredi ont pu se rendre de nouveau dans AQ normalement, sans ne rencontrer quelconque problème. Il est très rare que Blizzard propose ce type de réparation, et cette première sur SoD
a surpris la communauté, qui ne s'attendait pas à un tel geste de la part du développeur.
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