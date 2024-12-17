WoW SoD : Toutes les runes pourront être apprises auprès d'un nouveau vendeur

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Nous prévoyons de déployer une mise à jour corrective dès demain, avec une maintenance dans chaque région. Cette mise à jour ajoutera un vendeur de runes dans chaque zone de départ. Ce vendeur permettra d'accéder à toutes les runes de classe dès le niveau 1, vous permettant ainsi de booster vos personnages secondaires dès le début. Cette demande était populaire depuis un certain temps, et nous pensons que la période des fêtes est le moment idéal pour concrétiser cette idée. Nous espérons que vous vous amuserez avec vos personnages secondaires (ou vos principaux qui n'ont pas encore débloqué toutes leurs runes).Toutefois, il est possible que des problèmes surviennent au niveau des découvertes traditionnelles de runes si elles ont déjà été apprises par l'intermédiaire du vendeur. La majorité de la communauté semble très satisfaite de cet ajout au regard de commentaires partagés sur Reddit, et il se pourrait donc que cette nouveauté ait l'effet escompté, à savoir augmenter le nombre de créations de personnages secondaires.
New Rune Broker & SoD Phase 7 PTR Later This Week - Season of Discovery
byu/reysharks inclassicwow
Very cheap. It shouldn't be hard to get them all very quickly even without gold support from mains/friends.— Josh Greenfield (@aggrend.bsky.social) 16 décembre 2024 à 19:34
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