WoW SoD : Toutes les runes pourront être apprises auprès d'un nouveau vendeur

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 17 décembre 2024 à 14h49
La récupération des runes sur WoW SoD va devenir très facile en décembre 2024, après la maintenance hebdomadaire du 18.
WoW SoD : Toutes les runes pourront être apprises auprès d'un nouveau vendeur
Blizzard souhaite faciliter la création de personnages secondaires sur WoW SoD depuis déjà plusieurs phases, par exemple en accordant un buff augmentant les gains d'expérience. Le développeur va mettre en place une nouvelle mesure demandée par les joueurs depuis longtemps dès la maintenance hebdomadaire du 18 décembre 2024.

Un vendeur de runes sera disponible au niveau 1 sur WoW SoD

En annonçant l'arrivée imminente de la première version du PTR de la P7 de WoW SoD, Blizzard a également dévoilé que tous les joueurs pourront récupérer leurs runes à partir du niveau 1 en interagissant avec un vendeur de runes.
Nous prévoyons de déployer une mise à jour corrective dès demain, avec une maintenance dans chaque région. Cette mise à jour ajoutera un vendeur de runes dans chaque zone de départ. Ce vendeur permettra d'accéder à toutes les runes de classe dès le niveau 1, vous permettant ainsi de booster vos personnages secondaires dès le début. Cette demande était populaire depuis un certain temps, et nous pensons que la période des fêtes est le moment idéal pour concrétiser cette idée. Nous espérons que vous vous amuserez avec vos personnages secondaires (ou vos principaux qui n'ont pas encore débloqué toutes leurs runes).
Toutefois, il est possible que des problèmes surviennent au niveau des découvertes traditionnelles de runes si elles ont déjà été apprises par l'intermédiaire du vendeur. La majorité de la communauté semble très satisfaite de cet ajout au regard de commentaires partagés sur Reddit, et il se pourrait donc que cette nouveauté ait l'effet escompté, à savoir augmenter le nombre de créations de personnages secondaires.

New Rune Broker & SoD Phase 7 PTR Later This Week - Season of Discovery
byu/reysharks inclassicwow

De plus, obtenir toutes vos runes grâce au vendeur ne vous coûtera pas cher. Josh Greenfield, l'un des producteurs de la Saison de la Découverte, a confirmé sur X que l'achat ne sera pas onéreux.

Very cheap. It shouldn't be hard to get them all very quickly even without gold support from mains/friends.

— Josh Greenfield (@aggrend.bsky.social) 16 décembre 2024 à 19:34

"Aggrend" a spécifié qu'elles pourront être acquises même sans l'aide de vos amis ou des finances de votre personnage principal, ce qui laisse penser que vous pourrez vous les procurer en échange de seulement quelques pièces de cuivre ou d'argent.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (0)