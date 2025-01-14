WoW SoD : Top 5 des runes qui ont mis votre patience à l'épreuve

Retrouvez notre classement des runes les plus compliquées à apprendre sur WoW SoD.
Si vous commencez sur WoW
SoD en 2025, vous êtes chanceux. En effet, l'ajout des vendeurs de runes
en décembre 2024 a fortement simplifié votre expérience en vous faisant gagnant un temps précieux dans votre montée en niveau. Certains moyens d'obtention ont réellement donné du fil à retordre aux joueurs par le passé, et par nostalgie, nous vous avons préparé un classement des runes ayant été les plus complexes à récupérer sur SoD
.
Top 5 des runes les plus difficiles à acquérir sur WoW SoD
5- Métamorphose des démonistes
Encore plus pénible que la rune de Tempête divine des paladins, la forme de démon des démonistes a fait couler beaucoup d'encre en P1
. Les joueurs ont d'abord eu besoin de temps pour la découvrir, et quelle fût leur surprise en se rendant compte qu'ils ne pouvaient que difficilement l'obtenir seuls. En effet, en plus de comporter une multitude d'étape, son acquisition requiert de récolter du sang sur des démons bien plus haut niveau que vous.
4- Barrage des arcanes (Arcane Barrage) des mages
Si vous avez incarné un mage depuis la P1 de WoW SoD
, vous avez sans doute détesté devoir parcourir Azeroth à la recherche de livres particuliers.
Pour obtenir les runes de Veines glaciales, Puissance des sorts, Congélation et enfin Barrage des arcanes, il vous était effectivement demandé de ramasser pas moins de 35 livres
, un véritable travail de patience si vous étiez arrivé sur le jeu directement en P4.
3- Onde de choc (Shockwave) des guerriers
La Saison de la Découverte a aussi réservé une mauvaise surprise aux guerriers en P4 avec la rune d'Onde de choc
. D'une longue nage en Tanaris, d'un passage au Berceau-de-l'Hiver puis aux Steppes ardentes, pour finir à la Marche de l'Ouest ou dans les Clairières de Tirisfal afin d'y affronter un élite menaçant en groupe, cette compétence a donné du fil à retordre à beaucoup de joueurs.
2- Fourreau de lumière (Sheath of Light) des paladins
Tous les paladins s'en rappellent : obtenir la rune de Fourreau de lumière était éprouvant en P2.
En plus de comprendre plusieurs étapes vous invitant à faire des allers et retours dans tout Azeroth pour terminer dans la Cathédrale du Monastère Écarlate, vous deviez à un moment donné nager durant littéralement 20 minutes à partir de Menethil pour atteindre une cabane sur la côte de Dun Morogh.
Le pire dans tout ça réside probablement dans le fait que cette rune n'a pas été la seule à avoir contrarié les paladins, puisqu'une phase plus tard, celle du Marteau de vertueux les emmenait vers le bar de BRD au niveau 50.
1- Préservation de l'âme (Soul Warding) des prêtres
Enfin, au sommet de notre classement des runes les plus difficiles à obtenir
, se trouve Préservation de l'âme des prêtres, introduite en P4. De nombreux joueurs se sont plaints sur les réseaux, témoignant de la difficulté à constituer un groupe enclin à les aider à l'acquérir.
Il est vrai que cette entreprise était peu alléchante, étant donné qu'il était demandé de déchiffrer une énigme dans le donjon de Stratholme et de tuer les boss dans un ordre spécifique, sans commettre d'erreur, au risque de devoir recommencer. Plusieurs prêtres avaient d'ailleurs admis sur Reddit se contenter de jouer avec Soins de lien au lieu de cette rune BIS, puisque Préservation de l'âme était bien trop contraignant à récupérer.
commentaire (0)