WoW SoD : Top 5 des runes qui ont mis votre patience à l'épreuve

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 janvier 2025 à 15h37
Retrouvez notre classement des runes les plus compliquées à apprendre sur WoW SoD.
WoW SoD : Top 5 des runes qui ont mis votre patience à l'épreuve
Si vous commencez sur WoW SoD en 2025, vous êtes chanceux. En effet, l'ajout des vendeurs de runes en décembre 2024 a fortement simplifié votre expérience en vous faisant gagnant un temps précieux dans votre montée en niveau. Certains moyens d'obtention ont réellement donné du fil à retordre aux joueurs par le passé, et par nostalgie, nous vous avons préparé un classement des runes ayant été les plus complexes à récupérer sur SoD.

Top 5 des runes les plus difficiles à acquérir sur WoW SoD

5- Métamorphose des démonistes 

Encore plus pénible que la rune de Tempête divine des paladins, la forme de démon des démonistes a fait couler beaucoup d'encre en P1. Les joueurs ont d'abord eu besoin de temps pour la découvrir, et quelle fût leur surprise en se rendant compte qu'ils ne pouvaient que difficilement l'obtenir seuls. En effet, en plus de comporter une multitude d'étape, son acquisition requiert de récolter du sang sur des démons bien plus haut niveau que vous.

metamorphose-demo

4- Barrage des arcanes (Arcane Barrage) des mages

Si vous avez incarné un mage depuis la P1 de WoW SoD, vous avez sans doute détesté devoir parcourir Azeroth à la recherche de livres particuliers. Pour obtenir les runes de Veines glaciales, Puissance des sorts, Congélation et enfin Barrage des arcanes, il vous était effectivement demandé de ramasser pas moins de 35 livres, un véritable travail de patience si vous étiez arrivé sur le jeu directement en P4.

livre-rune-mage

3- Onde de choc (Shockwave) des guerriers

La Saison de la Découverte a aussi réservé une mauvaise surprise aux guerriers en P4 avec la rune d'Onde de choc. D'une longue nage en Tanaris, d'un passage au Berceau-de-l'Hiver puis aux Steppes ardentes, pour finir à la Marche de l'Ouest ou dans les Clairières de Tirisfal afin d'y affronter un élite menaçant en groupe, cette compétence a donné du fil à retordre à beaucoup de joueurs. 

shockwave-last-step

2- Fourreau de lumière (Sheath of Light) des paladins

Tous les paladins s'en rappellent : obtenir la rune de Fourreau de lumière était éprouvant en P2. En plus de comprendre plusieurs étapes vous invitant à faire des allers et retours dans tout Azeroth pour terminer dans la Cathédrale du Monastère Écarlate, vous deviez à un moment donné nager durant littéralement 20 minutes à partir de Menethil pour atteindre une cabane sur la côte de Dun Morogh. Le pire dans tout ça réside probablement dans le fait que cette rune n'a pas été la seule à avoir contrarié les paladins, puisqu'une phase plus tard, celle du Marteau de vertueux les emmenait vers le bar de BRD au niveau 50.

nage-fourreau-de-lumiere

1- Préservation de l'âme (Soul Warding) des prêtres

Enfin, au sommet de notre classement des runes les plus difficiles à obtenir, se trouve Préservation de l'âme des prêtres, introduite en P4. De nombreux joueurs se sont plaints sur les réseaux, témoignant de la difficulté à constituer un groupe enclin à les aider à l'acquérir.
 rune-soul-warding
Il est vrai que cette entreprise était peu alléchante, étant donné qu'il était demandé de déchiffrer une énigme dans le donjon de Stratholme et de tuer les boss dans un ordre spécifique, sans commettre d'erreur, au risque de devoir recommencer. Plusieurs prêtres avaient d'ailleurs admis sur Reddit se contenter de jouer avec Soins de lien au lieu de cette rune BIS, puisque Préservation de l'âme était bien trop contraignant à récupérer.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic 30 juillet 2026

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé

WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
WoW Classic 23 juillet 2026

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.

commentaire (0)