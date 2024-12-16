WoW SoD : Quels sont les composants requis pour échanger le T2.5 du druide ? (Idoles et Scarabées)

Retrouvez la liste des composants à récupérer pour échanger l'ensemble T2.5 du druide sur WoW SoD dans cet article (équilibre, farouche DPS, farouche tank, restauration).
Depuis l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj sur WoW
SoD, les joueurs peuvent mettre la main sur de nouveaux ensembles d'équipement, le T2.5, dont les bonus
ont été mis à jour pour chaque classe et spécialisation par rapport à la version classique de Vanilla. Leur acquisition nécessite toutefois de récupérer des objets spécifiques dans le raid, combinés à la récolte d'idoles et de scarabées. Pour vous faire gagner du temps, nous vous indiquons ici quelles sont les ressources à rapporter pour échanger l'ensemble T2.5 du druide.
Quels sont les composants à fournir pour échanger le T2.5 du druide ?
Obtenir son ensemble T2.5
ne peut se faire qu'à l'intérieur d'Ahn'Qiraj, en interagissant avec des PNJ situés dans une petite salle derrière le Prophète Skeram.
Or, ces derniers n'accepteront de vous octroyer la pièce souhaitée qu'à condition de leur ramener des Idoles et Scarabées spécifiques
, en plus des tokens
ramassés sur les boss du raid.
Notez également que pour accèder aux différentes parties du T2.5
, il est obligatoire d'avoir atteint un certain niveau de réputation avec la Progéniture de Nozdormu
, que nous vous indiquons ci-dessous entre parenthèses après la liste des composants pour chaque pièce du set du druide
.
EDIT : Depuis le lancement de la P8, les montants listés ci-dessous ont été divisés par 2.
Druide Équilibre
- Épaules → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la lutte + 10 Scarabées en bronze (Neutre)
- Bottes → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées d'or (Neutre)
- Tête → Viscères intacts + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées de cristal (Amical)
- Jambes → Viscères intacts + 2 Idoles de la guerre + 10 Scarabées d'os (Amical)
- Torse → Carcasse du Dieu très ancien + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées d'or (Honoré)
Druide Farouche (DPS)
- Épaules → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la lutte + 10 Scarabées d'argent (Neutre)
- Bottes → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées d'ivoire (Neutre)
- Tête → Viscères intacts + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées d'os (Amical)
- Jambes → Viscères intacts + 2 Idoles de la guerre + 10 Scarabées d'argile (Amical)
- Torse → Carcasse du Dieu très ancien + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées de pierre (Honoré)
Druide Farouche (Tank)
- Épaules → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la lutte + 10 Scarabées d'or (Neutre)
- Bottes → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées de pierre (Neutre)
- Tête → Viscères intacts + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées d'or (Amical)
- Jambes → Viscères intacts + 2 Idoles de la guerre + 10 Scarabées de pierre (Amical)
- Torse → Carcasse du Dieu très ancien + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées en bronze (Honoré)
Druide Restauration
- Épaules → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la lutte + 10 Scarabées d'os (Neutre)
- Bottes → Manchettes de domination qiraji + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées d'argent (Neutre)
- Tête → Viscères intacts + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées d'argile (Amical)
- Jambes → Viscères intacts + 2 Idoles de la guerre + 10 Scarabées de cristal (Amical)
- Torse → Carcasse du Dieu très ancien + 2 Idoles de la renaissance + 10 Scarabées d'ivoire (Honoré)
commentaire (0)