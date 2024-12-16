WoW SoD : Quels sont les composants requis pour échanger le T2.5 du chasseur ? (Idoles et Scarabées)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 16 décembre 2024 à 12h47
Retrouvez la liste des composants à récupérer pour échanger l'ensemble T2.5 du chasseur sur WoW SoD dans cet article (mêlée et distance).
WoW SoD : Quels sont les composants requis pour échanger le T2.5 du chasseur ? (Idoles et Scarabées)
Depuis l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD, les joueurs peuvent mettre la main sur de nouveaux ensembles d'équipement, le T2.5, dont les bonus ont été mis à jour pour chaque classe et spécialisation par rapport à la version classique de Vanilla. Leur acquisition nécessite toutefois de récupérer des objets spécifiques dans le raid, combinés à la récolte d'idoles et de scarabées. Pour vous faire gagner du temps, nous vous indiquons ici quelles sont les ressources à rapporter pour échanger l'ensemble T2.5 du chasseur.

Quels sont les composants à fournir pour échanger le T2.5 du chasseur ?

Obtenir son ensemble T2.5 ne peut se faire qu'à l'intérieur d'Ahn'Qiraj, en interagissant avec des PNJ situés dans une petite salle derrière le Prophète Skeram.
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Or, ces derniers n'accepteront de vous octroyer la pièce souhaitée qu'à condition de leur ramener des Idoles et Scarabées spécifiques, en plus des tokens ramassés sur les boss du raid.

idoles-scarabees

Notez également que pour accèder aux différentes parties du T2.5, il est obligatoire d'avoir atteint un certain niveau de réputation avec la Progéniture de Nozdormu, que nous vous indiquons ci-dessous entre parenthèses après la liste des composants pour chaque pièce du set du chasseur.

t2-5-chasseur

EDIT : Depuis le lancement de la P8, les montants listés ci-dessous ont été divisés par 2.

Chasseur en mêlée 

  • Épaules → Manchettes de commandement qiraji + 2 Idoles de la guerre + 10 Scarabées d'ivoire (Neutre)
  • Bottes → Manchettes de commandement qiraji + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées d'os (Neutre)
  • Tête → Péritoine intact + 2 Idoles de la lutte + 10 Scarabées d'ivoire (Amical)
  • Jambes → Péritoine intact + 2 Idoles du soleil + 10 Scarabées d'os (Amical)
  • Torse → Carapace du Dieu très ancien + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées d'argile (Honoré)

Chasseur à distance

  • Épaules → Manchettes de commandement qiraji + 2 Idoles de la guerre + 10 Scarabées de cristal (Neutre)
  • Bottes → Manchettes de commandement qiraji + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées de pierre (Neutre)
  • Tête → Péritoine intact + 2 Idoles de la lutte + 10 Scarabées en bronze (Amical)
  • Jambes → Péritoine intact + 2 Idoles du soleil + 10 Scarabées d'argent (Amical)
  • Torse → Carapace du Dieu très ancien + 2 Idoles de la vie + 10 Scarabées d'or (Honoré)
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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