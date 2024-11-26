WoW SoD : Où trouver des Filets de chimareok ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 novembre 2024 à 10h38
Retrouvez des indications pour farmer de Filets de chimareok sur WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Où trouver des Filets de chimareok ?
La phase 6 de WoW SoD a commencé, et les joueurs pourront bientôt voir les portes des raids d'Ahn'Qiraj s'ouvrir. Certains se sont d'ailleurs lancés corps et âme dans la plus éprouvante suite de quêtes du jeu, celle permettant de sonner le gong et de recevoir la monture du Char de guerre qiraji noir, octroyant plus tard le titre de Seigneur Scarabée. Or, une des étapes consiste à récupérer des ressources difficiles à farmer. Retrouvez des indications pour récolter les 20 Filets de chimareok dans cet article.

Comment récupérer des Filets de chimareok ?

Si vous avez démarré la série de quêtes du gong d'Ahn'Qiraj, vous êtes peut-être déjà arrivé à la quête « L'île de l'effroi ! », qui vous demande de rapporter au gobelin Dirge Quikcleave à Tanaris la Carcasse de Lakmaeran ainsi que 20 Filets de chimareok. Le prix de ces dernières ressources est excessivement élevé à l'hôtel des ventes durant l'effort de guerre et sur l'ensemble des serveurs, et pour cause, acquérir cette viande est une tâche fastidieuse.

filet-chimareok

En effet, pour obtenir des Filets de chimareok, vous devrez nécessairement vous rendre sur l'île de l'effroi en Féralas, en dessous du Bastion de Feathermoon, donc n'oubliez pas vos bottes permettant de marcher sur l'eau avant de commencer cette entreprise.

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Ensuite, il vous faudra éliminer les créatures élites sur les lieux, c'est-à-dire les Dévoreurs chimareok, les Chimareok des arcanes et les Chimareok. Toutes sont de niveau 60-62, et le taux de drop des viandes est assez bas, entre 8 % et 11 % selon Wowhead.

farmer-filet-chimareok
Même s'il est possible de les tuer seul avec une classe adaptée à ce genre d'exercice (démoniste ou mage avec des runes de heal), nous vous recommandons d'y aller en petit groupe. La zone est très contestée, et les Chimareok infligent des dégâts importants. De plus, vous ne pourrez venir à bout seul du Seigneur Lakmaeren, qui présente plus de 600 000 points de vie.

Le farming de filet de chimareok peut se révéler très lucratif en période d'effort de guerre, alors n'hésitez pas à en faire un commerce si vous souhaitez vous enrichir, ou simplement éviter une dépense trop conséquente.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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