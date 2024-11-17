WoW SoD : Où acheter les objets accordant les buffs mondiaux ?

Le problème des buffs mondiaux fait désormais partie du passé sur WoW SoD. Retrouvez où acquérir l'ensemble des objets permettant de bénéficier de ces améliorations dans cet article.
Comme cela avait été repéré sur le PTR de la P6 de WoW
SoD, il sera bientôt possible d'obtenir en un clic tous les buffs mondiaux
. Pour ce faire, il suffit de faire l'acquisition d'un objet spécial de qualité rare. Plusieurs modèles existent, et chacun d'entre accordera à votre raid un effet de buff mondial. Afin de vous aider à les récupérer, nous vous indiquons ici où acheter les objets appliquant les buffs mondiaux.
Où trouver les objets accordant les buffs mondiaux en P6 de WoW SoD ?
Dans la but de faciliter la vie des joueurs de WoW SoD
, Blizzard a ajouté en phase 6 des objets permettant d'appliquer l'effet de tous les buffs mondiaux
, pour vous, et les membres de votre de raid. Autrement dit, vous n'aurez plus besoin d'aller les récupérer de manière classique lorsque vous les aurez en votre possession, ce qui représente un gain de temps important. De plus, vous ne craindrez plus de les perdre à cause d'un éventuel wipe, et pourrez toujours combattre au sommet de votre puissance.
Edit : Josh Greenfield a précisé quelques jours après l'écriture de cet article que ces objets n'auraient en fin de compte qu'un usage unique.
Chacun de ces objets vous coûtera 50 Chevalières de mérite
(Horde ou Alliance), à récupérer au cours de l'effort de guerre d'Ahn'Qiraj. Voici où les acheter
:
- Buff Onyxia → Cor de l'Aube : Aube d'argent - Intendante Miranda Breechlock (Maleterres de l'est)
- Songflower → Graine de fleur-de-chant : Cercle cénarien - Aurel Goldleaf (à Silithus)
- Buffs Hache-Tripes → Globe chatoyant : Les Hydraxiens - Duc Hydraxis (à Azshara)
- Buff ZG → Conque spirituelle : Tribu Zandalar - Rin'wosho le marchand (île de ZG)
- Buff Rend → Enclume de surveillant : au bar à BRD
- Buff DMF (+10 % de dégâts) → Boule magique « défectueuse » : Nixx Sprocketspring (à Tanaris)
Enfin, le Chaudron d'eau de feu, octroyant des eaux-de-feu des Tombes-Hiver à votre groupe s'il cliquent dessus, s'obtient chez les Grumegueules, plus précisément auprès de Meilosh. Notez que pour interagir avec les vendeurs listés ci-dessus, il est souhaitable d'avoir au moins atteint le rang neutre avec la faction associée.
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