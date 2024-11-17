WoW SoD : Où acheter les objets accordant les buffs mondiaux ?

Le problème des buffs mondiaux fait désormais partie du passé sur WoW SoD. Retrouvez où acquérir l'ensemble des objets permettant de bénéficier de ces améliorations dans cet article.

Où trouver les objets accordant les buffs mondiaux en P6 de WoW SoD ?













The intent is simply to give people an option to recover buffs after a wipe. It's a feels bad reducer but it's not meant to be completely replace world buffs permanently. Allowing you to walk around with all of those things on a stick with no limit would be pretty odd. — Josh Greenfield (@AggrendWoW) November 18, 2024

Buff Onyxia → Cor de l'Aube : Aube d'argent - Intendante Miranda Breechlock (Maleterres de l'est)

→ Cor de l'Aube : - Intendante Miranda Breechlock (Maleterres de l'est) Songflower → Graine de fleur-de-chant : Cercle cénarien - Aurel Goldleaf (à Silithus)

→ Graine de fleur-de-chant : - Aurel Goldleaf (à Silithus) Buffs Hache-Tripes → Globe chatoyant : Les Hydraxiens - Duc Hydraxis (à Azshara)

→ Globe chatoyant : - Duc Hydraxis (à Azshara) Buff ZG → Conque spirituelle : Tribu Zandalar - Rin'wosho le marchand (île de ZG)

→ Conque spirituelle : - Rin'wosho le marchand (île de ZG) Buff Rend → Enclume de surveillant : au bar à BRD

→ Enclume de surveillant : au bar à BRD Buff DMF (+10 % de dégâts) → Boule magique « défectueuse » : Nixx Sprocketspring (à Tanaris)



Enfin, le Chaudron d'eau de feu, octroyant des eaux-de-feu des Tombes-Hiver à votre groupe s'il cliquent dessus, s'obtient chez les Grumegueules, plus précisément auprès de Meilosh. Notez que pour interagir avec les vendeurs listés ci-dessus, il est souhaitable d'avoir au moins atteint le rang neutre avec la faction associée.