WoW SoD : Les buffs mondiaux pourraient être obtenus en un clic en P6

Une bonne nouvelle attend probablement les joueurs de WoW SoD en P6 : les buffs mondiaux pourraient être obtenus par le biais d'objets spéciaux.
Les joueurs de WoW
SoD ne cessent de se plaindre des buffs mondiaux sur les réseaux, et selon des données dataminées et partagées par l'intermédiaire du site Wowhead, il semblerait que leur collecte devienne un jeu d'enfant en phase 6.
Le problème des buffs mondiaux pourrait disparaître en P6
La question des buffs mondiaux suscite le débat chez la communauté de WoW SoD
depuis le lancement de la P4 et du raid de Cœur du Magma. En effet, depuis que vous avez atteint le niveau 60, il vous faut récupérer pas moins 8 buffs pour optimiser votre personnage, ce qui représente un certain effort à fournir chaque semaine. Même si les Déplaceurs de chronochance comportent désormais un cooldown de 5 minutes, le risque de perdre ses buffs mondiaux en début de raid, et donc de perdre une puissance considérable, plane toujours autant sur les joueurs.
Des données dataminées auraient révélé que le développeur a prévu une solution pour remédier à cet inconfort en P6 de la Saison de la Découverte. Des objets spéciaux de qualité rare seraient ajoutés, et permettraient d'accorder l'effet de chacun des 8 buffs mondiaux à l'ensemble de son groupe en toutes circonstances, dès que vous en aurez besoin.
Seraient concernés :
- Sérénade de fleur-de-chant (Songflower)
- Cri de ralliement du tueur de dragon (Onyxia)
- Buffs Hache-Tripes (Férocité de Fengus, Détermination de Mol'dar, Jugeote de Slip'kik)
- Bénédiction du chef de guerre (Rend)
- Buff de la foire de sombrelune (+10 % de dégâts)
- Esprit des Zandalar (ZG)
Leur moyen d'obtention n'est pas encore connu pour le moment, mais selon certaines rumeurs, ils pourraient être achetés avec Réaux de terremine ternis
. D'autres au contraire pensent qu'ils ne seront accessibles qu'à partir d'un certain niveau de réputation avec quelques factions, si bien que le mystère reste entier.
Il apparaît également que vous aurez accès à un chaudron spécial accordant des eaux-de-feu des Tombe-hiver, le Chaudron d'eau de feu.
Cela devrait vous aider à réaliser de belles économies si vous jouez tank ou mêlée, ou vous éviter de passer des heures à farmer au Berceau-de-l'Hiver.
Ces informations n'ont toutefois pas été confirmées par le développeur pour le moment, et nous ne pouvons être certains de leur véracité puisque le PTR de la P6 de WoW SoD
ne sortira que le vendredi 15 novembre 2024.
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