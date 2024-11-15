WoW SoD : Les nouvelles récompenses de la P6 de la Lune de Sang se dévoilent

Retrouvez un aperçu des nouvelles récompenses de la Lune de Sang en P6 de WoW SoD dans cet article.
Comme l'avait révélé l'un des développeurs de WoW
SoD, "Zirene", la Lune de Sang permettra aux joueurs de déverrouiller des butins inédits en phase 6. Des données dataminées sur le PTR ont révélé la nature des nouveautés.
Les butins de la P6 de la Lune de Sang ont été dataminés
La Lune de Sang
était apparue en phase 2 de WoW SoD
, et l'événement PvP se déroule toujours dans la Vallée de Strangleronce. Or, il est actuellement déserté par les joueurs, qui ne trouvent plus grand intérêt à y participer. Pour redonner vie à une activité qui avait su séduire, Blizzard a décidé d'ajouter de nouveaux butins à débloquer en échange de sang.
"Zirene" avait déjà indiqué par le biais du discord des Chasseurs que la Blood Moon fera son retour en P6
, et qu'il sera possible d'acquérir des bijoux Hakkari, utiles notamment à améliorer votre réputation avec la Tribu Zandalar, mais d'autres surprises sont au programme. Des données dataminées et partagées par l'intermédiaire du site Wowhead ont dévoilé la plupart des ajouts qui seront effectués en P6.
Contre un montant encore inconnu de sang, vous pourrez obtenir :
- Deux nouvelles montures épiques, le Sifflet de raptor couvert de sang et les Rênes de tigre couvert de sang
- Un bijou PvP dissipant n'importe quel contrôle présentant un délai de récupération de deux minutes (au lieu de 5 avec celui du rang 5)
- Des anneaux, des capes et des colliers pour tous les rôles (mêlée, casters, healers). Chaque pièce octroiera 30 Endurance en plus d'autres statistiques.
L'ensemble de ces équipements sont orientés pour le PvP, mais pourront aussi permettre aux nouveaux venus de rattraper leur retard. De plus, participer à la Lune de sang est également un moyen efficace d'augmenter la réputation liée au Bassin d'Arathi, alors préparez-vous à combattre avec ferveur dans la Vallée de Strangleronce dès le 6 décembre 2024.
commentaire (0)