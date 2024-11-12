WoW SoD : La Lune de Sang fera son retour en P6

L'événement PvP de la Lune de Sang, introduit en P2 de WoW SoD, va retrouver quelques couleurs avec le déploiement de la phase 6.
En phase 2 de WoW
SoD, les joueurs avaient apprécié arpenter la Vallée de Strangleronce par groupe de 5 afin d'y accumuler du sang au cours de l'événement PvP de la Lune de Sang
. Cette monnaie particulière servait en effet à débloquer diverses récompenses, comme de l'équipement ou encore des montures. Or, puisqu'aucun nouveau butin n'était ajouté au fil des phases, la participation des joueurs avait fortement décliné. Les choses devraient toutefois évoluer à la suite du lancement de la P6 en décembre 2024.
La Lune de Sang revient en P6 de WoW SoD
À la surprise générale, "Zirene", l'un des développeurs de WoW SoD, a indiqué sur le Discord des Chasseurs que de nouvelles récompenses seront obtenables en P6 avec la Lune de Sang
, l'événement phare de la phase 2. Seul l'ajout des Bijoux Hakkari a été confirmé pour le moment
, afin de ne pas spoiler les nouveautés à venir. De plus, "Zirene" a précisé qu'aucune Idole, utile aux enchantements, ne pourrait être acquise à travers la participation à l'événement PvP, dans le but de ne pas rendre le raid Zul'Gurub moins attractif.
Bloodmoon returning for P6 of SoD
byu/HuckleberryOk3335 inclassicwow
Les propos du développeur ont été partagés sur Reddit, et ce dernier a commenté la publication associée pour souligner le fait que d'autres récompenses en plus des Bijoux seront incluses
.
L'intégralité des futurs butins à déverrouiller avec la Lune de Sang sera dévoilée en même temps que la sortie du PTR, qui aura lieu le 12 novembre 2024. Nous aurons donc bientôt connaissance des détails des nouveautés, et en attendant, nous vous recommandons d'améliorer votre rang en PvP afin de disposer du meilleur équipement possible pour dominer la Lune de Sang.
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