WoW SoD : Les ingénieurs seront gâtés en P8 grâce à de nouveaux schémas

Découvrez les schémas d'ingénierie qui seront disponibles en P8 de WoW SoD dans cet article.
Si vous n'avez pas encore choisi de métier ou si changer ne vous effraie pas, vous avez tout intérêt à devenir ingénieur
en P8
de WoW SoD
. En effet, l'ouverture de la ville de Nouvelle-Avalon
vous donnera accès à une multitude de nouveaux plans pour les forgerons, les couturiers, les enchanteurs et même les cuisiniers, mais ceux à qui Blizzard réserve les plus belles surprises sont certainement les ingénieurs.
Les nouveaux schémas d'ingénierie de la P8 sont connus
Grâce au lancement des deux versions du PTR de la phase 8, des datamineurs ont pu repérer les nouveautés à venir concernant l'ingénierie. Tout d'abord, le composant phare pour fabriquer les objets de la P8 sera la Boîte bricolée
, qui nécessitera d'avoir atteint au moins 250 points de compétence dans le métier. Vous pourrez ensuite crafter :
Les boîtes bricolées seront en réalité des enchantements à disposer sur votre ceinture, grâce au Manuel de bricolage de Foiramorce
. Qui plus est, ceux qui aiment par-dessus tout les objets amusants auront la possibilité de se transformer en Arbuste improvisé
pour se camoufler.
Toutes ces nouveautés seront disponibles dès que la Nouvelle-Avalon ouvrira ses portes, le 9 avril 2025 en France. Hâtez-vous donc de faire le plein de minerais, de pierres et autres composants d'ingénierie si vous n'avez pas encore appris cette profession, et que vous souhaitez que votre personnage soit le mieux armé possible pour l'Enclave Écarlate.
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