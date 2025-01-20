WoW SoD : Les bonus des ensembles T3 pour toutes les classes, les détails

Retrouvez les effets des bonus T3 pour chaque classe à venir en P7 de WoW SoD dans cet article.
Naxxramas ouvrira le 6 février 2024 sur les serveurs de WoW
SoD, et le lancement du PTR a permis aux nouveaux équipements de se dévoiler. Les joueurs ont ainsi pu découvrir les bonus des ensembles T3, ajustés pour la Saison de la Découverte, comme au cours des phases précédentes. Ces révélations sont en partie à l'origine des premières simulations en termes de DPS
, ce qui a laissé place à des résultats pour le moins surprenants. De plus, les joueurs demandent à ce que des changements soient apportés à plusieurs niveaux, concernant le prêtre heal
par exemple ou encore les chasseurs en mêlée. Il se pourrait ainsi que Blizzard ajuste le T3, mais en attendant, nous vous proposons tout de même de découvrir ce que le développeur a prévu au sujet des bonus du tier 3 pour toutes les classes.
Bonus des ensembles T3 de WoW SoD, les détails
Druide
Équilibre
Farouche DPS
- (2) Set : Vos Éclat lunaire et Éclat solaire infligent 20 % de dégâts supplémentaires.
- (4) Set : Le temps de recharge d'Éruption stellaire est réduit de 2,1 s.
- (6) Set : Lorsque votre Éruption stellaire touche un ennemi mort-vivant, la durée restante de votre technique Météores active est réinitialisée à 10 s.
Heal
- (2) Set : Votre Griffure inflige désormais ses dégâts périodiques toutes les 1 s, ce qui augmente de 200 % son total de dégâts sur la durée.
- (4) Set : Le temps de recharge de Fureur du tigre est réduit de 50 %.
- (6) Set : Les dégâts que vous infligez aux morts-vivants sont augmentés de 1 % pendant 30 sec chaque fois que vous infligez des dégâts de saignement à un ennemi mort-vivant, cumulable jusqu'à 12 fois.
Farouche Tank
- (2) Set : Votre Fleur de vie a désormais 100 % de chances de soigner la cible pour une valeur égale à son montant de fin d'effet chaque fois que la cible subit des dégâts.
- (4) Set : Chaque fois que votre Récupération rang 10 ou rang 11 soigne une cible, vous avez 25 % de chances de rendre 60 points de mana, 8 points d'énergie ou 2 points de rage à votre cible.
- (6) Set : Vos Récupération et Rétablissement réinitialisent leur durée au maximum chaque fois que leur cible subit des dégâts de la part d'un ennemi mort-vivant.
- (2) Set : Votre technique Grondement ne rate jamais, et vos chances d'être esquivé ou paré sont réduites de 2 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de vos Instincts de survie de 2 min et de Berserk de 2 min.
- (6) Set : Lorsque vous subissez des dégâts d'un adversaire mort-vivant, la durée restante de votre Régénération frénétique active est réinitialisée à 10 s. En contrepartie, Régénération frénétique ne consommera jamais vos derniers 15 points de rage pour générer des soins.
Chasseur
Distance
Mêlée
- (2) Set : Votre Morsure de serpent inflige 20 % de dégâts supplémentaires.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de vos techniques Tir de la chimère, Tir explosif et Visée de 2,1 s et réduit le temps de recharge de votre technique Tir mortel de 3 s.
- (6) Set : Vous bénéficiez d'une augmentation des chances de coup critique de 1 % pendant 30 sec chaque fois que vous touchez un ennemi mort-vivant avec une attaque à distance, cumulable jusqu'à 7 fois.
- (2) Set : Votre Frappe de wyverne et votre Morsure de mangouste inflige 20 % de dégâts initiaux supplémentaires.
- (4) Set : Réduit le délai de récupération de Frappe de wyverne de 2 sec, réduit le délai de récupération d'Attaque du raptor de 1 sec, et réduit le délai de récupération de Frappe latérale de 8 sec.
- (6) Set : Vous bénéficiez d'une augmentation des chances de coup critique de 2 % pendant 30 sec chaque fois que vous touchez un ennemi mort-vivant avec une attaque de mêlée, cumulable jusqu'à 12 fois.
Mage
DPS
Heal
- (2) Set : Votre Évocation vous confère une augmentation des dégâts infligés de 5 % chaque seconde où vous la canalisez, cumulable jusqu'à 8 fois. Dure 45 sec.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge d'Évocation de 80 %.
- (6) Set : Vos dégâts d'Embrasement ne diminuent pas sur les ennemis morts-vivants dont les points de vie sont inférieurs à 20 %, et ces derniers subissent les dégâts comme s'ils étaient gelés lorsque leurs points de vie sont inférieurs à 20 %.
- (2) Set : Les alliés avec votre Balise temporelle récupèrent [Spell power * 67 / 1000 + (38.258376 + 0.904195 * 60 + 0.161311 * 60 * 60) * 8 / 100] points de vie toutes les 1 s.
- (4) Set : Votre technique Régénération confère à votre cible une augmentation de la vitesse de déplacement de 60 % pendant que vous canalisez, et chaque fois qu'elle soigne votre cible, elle a une chance de bénéficier d'une augmentation de la vitesse d'attaque et d'incantation de 10 % pendant 15 sec.
- (6) Set : Les dégâts que vous infligez aux morts-vivants provoquent 25 % de soins chronomantiques supplémentaires, et vous récupérez un montant de mana égal à 5 % des soins chronomantiques que vous générez en infligeant des dégâts aux morts-vivants.
Paladin
DPS
Heal
- (2) Set : Augmente de 100 % les dégâts infligés par votre technique Tempête divine.
- (4) Set : Réduit de 100 % le temps d'incantation et le coût en mana de votre technique Colère divine et de 75 % son temps de recharge.
- (6) Set : Vos techniques Exorcisme, Tempête du vide, Sceau du croisé et Colère divine infligent des dégâts supplémentaires aux ennemis morts-vivants équivalant à leurs chances de coup critique.
Tank
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de votre technique Imposition des mains de 35 min, et celle-ci vous rend désormais 30 % de votre maximum de mana lorsqu'elle est utilisée.
- (4) Set : Vos sorts Éclair lumineux rang 6 et Lumière sacrée rang 8 et rang 9 octroient 10 % de chances de conférer Puissance sacrée à leur cible. (Chance d'occurence : 10%)
- (6) Set : La cible de votre Guide de lumière subit des dégâts des ennemis morts-vivants réduits de 20 %. (Chance d'occurence : 10 %)
- (2) Set : Votre technique Main de rétribution ne rate jamais, et vos chances d'être esquivé ou paré sont réduites de 2 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre Protection divine de 3 min et de Courroux vengeur de 2 min.
- (6) Set : Lorsque les dégâts infligés par un ennemi mort-vivant vous font passer sous la barre des 35 % de points de vie, l'effet de Main de rétribution et de Fureur vertueuse réduit désormais ces dégâts de 50 %.
Prêtre
Ombre
Heal
- (2) Set : Votre technique Mot de l'ombre : Douleur inflige 20 % de dégâts supplémentaires.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge d'Attaque mentale de 1,1 s.
- (6) Set : Vos techniques Fouet mental, Attaque mentale et Pointe mentale infligent aux ennemis morts-vivants des dégâts supplémentaires équivalant à leurs chances de coup critique.
- (2) Set : Réduit le temps de recharge de vos techniques Cercle de soins et Pénitence de 25 %.
- (4) Set : Vos techniques Pénitence, Soins rapides rang 7 et Soins supérieurs rang 4 et rang 5 gagnent 9 % de chances de conférer à la cible une augmentation des chances de coup critique de 10 % pendant 15 sec. (Chance d'occurence :9%)
- (6) Set : Votre Mot de pouvoir : Bouclier a 50 % de chances de ne pas se décharger lorsque la cible subit des dégâts infligés par un ennemi mort-vivant.
Voleur
DPS
Tank
- (2) Set : Votre Embuscade et votre Poison instantané infligent 20 % de dégâts supplémentaires. Vous vous soignez de 5 % de tous les dégâts infligés par vos poisons.
- (4) Set : Vous avez 100 % de chances de gagner 1 point d'énergie chaque fois que vous infligez des dégâts périodiques de nature ou de saignement.
- (6) Set : Vous infligez 3 % de dégâts supplémentaires aux morts-vivants pendant 30 sec par point de combo dépensé, cumulable jusqu'à 6 fois.
- (2) Set : Votre technique Persifler ne rate jamais, et vos chances d'être esquivé ou paré sont réduites de 2 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre technique Évasion de 2 min et de Déluge de lames de 1 min.
- (6) Set : Toute attaque d'un ennemi mort-vivant qui devrait normalement vous tuer réduit à la place vos points de vie à 10 % de leur maximum (ou de vos points de vie actuels, selon la valeur la plus faible). De plus, les dégâts subis par les ennemis morts-vivants sont réduits de 90 % pendant 3 sec. Cet effet ne peut pas se produire plus d'une fois par minute.
Chaman
Élementaire
Amélioration
- (2) Set : Augmente de 20 % les dégâts périodiques infligés par votre Horion de flammes.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre technique Explosion de lave de 2 s.
- (6) Set : Les dégâts que vous infligez aux morts-vivants sont augmentés de 3 % pendant 30 sec chaque fois que votre Surcharge se déclenche, cumulable jusqu'à 6 fois.
Heal
- (2) Set : Augmente les dégâts infligés par votre Bouclier de foudre de 100 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de vos techniques Fouet de lave et Frappe-tempête de 2,1 s.
- (6) Set : Les dégâts que vous infligez aux morts-vivants sont augmentés de 3 % pendant 30 sec pour chaque charge d'Arme de maelström que vous gagnez, cumulable jusqu'à 7 fois.
Tank
- (2) Set : Votre technique Bouclier de terre ne perd plus de charge.
- (4) Set : Vos sorts Vague de soins rang 9 et rang 10 et Vague de soins inférieurs rang 6 ont 10 % de chances de conférer à leur cible la Puissance totémique. (Chance d'occurence :10%)
- (6) Set : La cible de votre technique Esprit de l'alpha voit les dégâts qui lui sont infligés par des morts-vivants réduits de 20 %.
- (2) Set : Votre technique Horion de terre ne rate jamais lorsqu'il est utilisé pour provoquer, et vos chances d'être esquivé ou paré sont réduites de 2 %.
- (4) Set : Augmente de 15 % supplémentaires la réduction des dégâts de votre capacité Rage du chaman. Pendant celle-ci, votre vitesse d'attaque et votre vitesse d'incantation sont augmentées de 30 %.
- (6) Set : Les ennemis morts-vivants vous infligent des dégâts réduits de 20 %.
Démoniste
DPS
Tank
- (2) Set : Augmente de 20 % les dégâts périodiques infligés par votre Corruption et votre Immolation.
- (4) Set : Vos coups critiques non périodiques permettent à vos sorts actifs Corruption, Immolation, Ombreflamme et Affliction instable d'infliger immédiatement une partie de leurs dégâts à la cible.
- (6) Set : Votre sort Malédiction d'agonie ne prend pas fin sur les cibles mortes-vivantes et continue de croître en puissance sans limitation. Elle applique aussi la malédiction de témérité.
- (2) Set : Votre technique Menace ne rate jamais, et vos chances d'être esquivé ou paré ou que vos sorts ratent sont réduites de 2 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre technique Armure infernale de 30 s et de Grâce démoniaque de 10 s.
- (6) Set : Lorsqu'un ennemi mort-vivant tente de vous attaquer, la durée restante de votre Vengeance active est réinitialisée à 20 s.
Guerrier
DPS
Tank
- (2) Set : Augmente de 20 % les dégâts infligés par votre talent Blessures profondes.
- (4) Set : Réduit de 25 % le temps de recharge de vos techniques Sanguinaire, Frappe mortelle et Heurt de bouclier.
- (6) Set : Vos coups critiques avec les attaques en mêlée augmentent de 2 % les dégâts infligés aux morts-vivants pendant 30 sec, cumulable jusqu'à 9 fois.
- (2) Set : Votre technique Provocation ne rate jamais, et vos chances d'être esquivé ou paré sont réduites de 2 %.
- (4) Set : Réduit le temps de recharge de votre technique Mur protecteur de 3 min et de votre technique Témérité de 3 min. Témérité peut désormais être utilisée dans n'importe quelle posture et n'augmente plus les dégâts subis.
- (6) Set : Lorsque vous subissez des dégâts d'un adversaire mort-vivant, la durée restante de votre Dernier rempart actif est réinitialisée à 20 s.
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