WoW SoD : Le DPS d'une classe est estimé à plus de 80 000 en P7

La P7 de WoW SoD semble réserver une surprise de taille au niveau du DPS pour chaque classe, surtout pour une.
Le lancement de la seconde version du PTR de la saison 7 de WoW
SoD et du raid de Naxxramas n'est pas passé inaperçu le vendredi 17 janvier 2025, puisqu'il a permis aux joueurs les plus soucieux de leur DPS d'effectuer des simulations. Une découverte surprenante a ainsi été mise en lumière au sujet des mages et de la plage de dégâts globale de chaque classe.
Le mage feu pourrait atteindre 80 000 DPS en P7 dans Naxxramas
En P7 de la Saison de la Découverte, les joueurs auront accès à des bijoux spéciaux, dont la puissance augmentera pour chaque pièce Sanctifiée portée, similaire à l'équipement usé par le temps de la P6. Or, vous pourrez cette fois acquérir un bonus allant jusqu'à +300 % de dégâts. De plus, selon les premiers dataminages, de nombreuses pièces issues de Naxxramas offriraient un bonus de hâte. Ces nouveautés sont à coup sûr en lien avec les résultats des simulations de DPS effectuées après l'ouverture du PTR, dont les résultats peuvent surprendre.Sur un combat de 60 secondes, le DPS du mage feu serait équivalent au double du deuxième, soit 80 200 dégâts par seconde.
Ce résultat vous aura sans doute surpris, puisqu'à titre comparatif, les premiers DPS en P6 sur Huhuran ne dépassent pas les 7 500. Il apparaît ainsi que l'équipement à récupérer dans la Citadelle de l'effroi sera bel et bien décisif et vous offrira une puissance inégalée.
Derrière le mage feu, toutes les classes seront selon ces calculs capables de produire au moins 24 800 DPS, ce qui laisse penser que les derniers niveaux de difficulté liés au mode renforcé de Naxxramas ne seront pas praticables tout de suite.
Quoi qu'il en soit, si ces simulations se révèlent correctes, Blizzard devra apporter un nerf aux mages. Les joueurs ont d'ailleurs déjà fait part de leurs préoccupations via les Discord de classe
, auxquelles "Zirene", l'un des développeurs, a répondu.
Pour lui, appliquer un nerf maintenant est inutile, étant donné que personne ne pourra fournir autant de DPS dans l'immédiat. Des ajustements viendront néanmoins plus tard, lorsque la situation l'exigera.
La surpuissance des mages n'est pas le seul aspect du jeu qui inquiète la communauté de WoW SoD
. Depuis un certain, beaucoup se plaignent de la méta heal
, mais Blizzard n'a pas encore communiqué à ce sujet. Le développeur est donc attendu au tournant en matière d'équilibrage, pourtant l'un des points forts de la Saison de la Découverte.
commentaire (0)