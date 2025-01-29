WoW SoD : Le sac 30 emplacements, comment l'obtenir ?

Retrouvez la marche à suivre pour récupérer le sac 30 emplacements en P7 de WoW SoD dans cet article.
La phase 7 de WoW
SoD marque l'ouverture de Naxxramas et d'un donjon totalement inédit sur une version de Vanilla, les Cryptes de Karazhan
. En plus de cela, cette nouvelle étape est synonyme du retour de l'Invasion du Fléau, ce qui concentrera vos activités dans les Maleterres de l'est afin d'assister l'Aube-d'argent. Plusieurs récompenses vous attendent en participant à l'événement, comme le Sac de fournitures de 30 emplacements
.
Comment récupérer le Sac de fournitures 30 emplacements sur WoW SoD ?
Pour recevoir le sac 30 emplacements de la P7 de WoW SoD
, vous devez compléter la quête « Armes de bataille excellentes »
. Elle se prend auprès de l'Intendante Miranda Breechlock dans les Maleterres de l'est en 81, 60, à côté de la Chapelle de l'Espoir de Lumière.
Il existe plusieurs versions de cette quête, correspondant à votre niveau de réputation avec l'Aube d'argent, Amical, Honoré, Révéré et Exalté. Plus il est élevé, plus la quête sera rapide à compléter.
En effet, il vous est demandé de rapporter des Insignes de l'Aube et de la Croisade
pour la valider :
- Amical → 30 Insignes de l'Aube + 30 Insignes de la Croisade
- Honoré → 20 Insignes de l'Aube + 20 Insignes de la Croisade
- Révéré → 7 Insignes de l'Aube + 7 Insignes de la Croisade
- Exalté → 6 Insignes de l'Aube + 6 Insignes de la Croisade
Ces Insignes sont des récompenses d'autres quêtes ajoutées avec la P7, demandant dans la plupart des cas de ramener des ressources spécifiques ou de collecter des objets sur créatures.
Notez que cette quête est répétable
, ce qui signifie que vous pourrez la recommencer pour récupérer une pièce d'équipement de type sanctifié :
- Bague de piété : 44 de puissance des soins, 4 mp5, 10 Endurance, 10 Intelligence
- Bague de résolution : 24 Endurance, Défense augmentée de 9
- Jambières du chassepeste (mailles) : 1 % de coup critique sur les sorts et attaques, 40 à la puissance d'attaque, 30 Agilité, 14 Endurance, 20 Intelligence
- Heaume en cuir sanctifié (cuir) : 51 de puissance des soins, 23 Endurance, 25 Intelligence, 18 Esprit
La dague Dernière chance de Verimonde (+60 aux dégâts et aux soins, 1 % de chance de coup critique, 10 Endurance, 11 Intelligence) est aussi disponible, mais n'est pas sanctifiée.
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