WoW SoD : Le crafting des équipements de la P6 a été facilité grâce au correctif du 13 décembre

Blizzard a appliqué un correctif le 13 décembre 2024 facilitant l'accès aux matériaux de crafting de pièces BIS de la P6 de WoW SoD.
Depuis la sortie des raids d'Ahn'Qiraj sur WoW
SoD, les joueurs se plaignent des prix très élevés des nouveaux composants arrivés en même temps. En effet, si vous souhaitez vous crafter votre bijou BIS, vous devez investir des milliers de pièces d'or, et le coût des Idoles et des Scarabées utiles à l'échange des ensembles T2.5 met également à mal beaucoup d'entre vous. La P6 est donc pour l'instant la phase la plus chère de l'histoire de la Saison de la Découverte, mais Blizzard a apporté une solution le 13 décembre 2024 pour calmer les choses et alléger vos dépenses en jeu.
Les composants de crafting de la P6 peuvent être obtenus grâce aux Réaux de terremine ternis
La demande de matériaux nécessaires au crafting des meilleurs équipements de la P6 de WoW SoD
a explosé depuis le 6 décembre, date d'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj. Les grands éclats d'obsidienne, les chardons de ruche
ou encore les Idoles et Scarabées sont affichés à des tarifs bien trop élevés pour la majeure partie des joueurs, qui se refuse d'ailleurs à s'en procurer par des moyens illégaux encourageant l'essor des bots.
Fort heureusement, un changement important a été appliqué le vendredi 13 décembre 2024. Désormais vous pouvez récupérer grâce à vos Réaux de terremine ternis de nouvelles boîtes (Caisse de fournitures de Terremine endommagées) coûtant 10 Réaux
, mais pouvant contenir les composants de crafting de la phase
(Idoles, Scarabées, matériaux de crafting), en plus des butins habituels, comme les plantes ou les essences. De plus, le correctif augmente le nombre de Réaux à ramasser dans les raids de Cœur du Magma et du Repaire de l'Aile-Noire, puisque chaque boss en laisse à présent tomber 3 au lieu de 1
.
Ces mesures devraient certainement contribuer à faire baisser les prix des biens les plus prisés, et vous pourriez ainsi obtenir votre équipement à crafter BIS sans avoir à vous surmener. Ne perdez donc pas de temps pour partir en donjon ou dans les raids des phases précédentes pour pouvoir créer au plus vite les pièces dont vous avez besoin.
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