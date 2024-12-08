WoW SoD : Chardon de ruche, où trouver cette plante ? (Hive Thistle)

Retrouvez des indications pour récolter des Chardons de ruche en P6 de WoW SoD dans cet article.
Depuis l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj sur WoW
SoD, de nouvelles recettes sont disponibles pour plusieurs métiers, comme l'enchantement ou l'alchimie. Or, il est parfois demandé de collecter quelques Chardons de ruche, une nouveauté qui interroge beaucoup de joueurs. Pour en récupérer, mieux vaut savoir où chercher, c'est pourquoi nous vous avons préparé toutes les réponses concernant le farming de Chardon de ruche (Hive Thistle)
sur la Saison de la Découverte ci-dessous.
Comment obtenir des Chardons de ruche ?
En P6 de WoW SoD
, une plante se distingue des autres de par la convoitise qu'elle suscite, le Chardon de ruche
. En effet, elle est requise pour créer par exemple le bijou de healer, la Broche incrustée de rubis, ou encore pour concocter quelques élixirs puissants comme celui du seigneur-mage.
Pour trouver des Chardons de ruche
, vous devez disposer du métier d'herboriste
et ramasser des herbes dans la région de Silithus
. Vous n'en trouverez pas dans les raids d'Ahn'Qiraj, ni en dehors de la zone. Cependant, la Feuillerêve, le Sansam doré, la Soleillette et la Sauge-argent des montagnes et le Lotus noir se cueillant à Silithus sont susceptibles de vous rapporter entre 2 et 4 Chardons de ruche.
Pour le moment, nous ne connaissons pas à l'heure actuelle avec certitude les taux de drop, mais il semblerait qu'il soit identique sur toutes les plantes. Silithus va donc rapidement devenir le lieu de farming le plus populaire parmi les herboristes, d'autant que les nouveaux élixirs requièrent tous 2 Chardons de ruche, et que les prix sont sans surprise très élevés à l'hôtel des ventes en début de phase.
Afin de faciliter les choses, Blizzard a appliqué un correctif le 13 décembre 2024
permettant de récupérer des Chardons de ruche par le biais des Caisses de fourniture de Terremine endommagées
, coûtant 10 Réaux l'unité. Si vous êtes chanceux, vous pourriez ainsi en obtenir de cette façon, en plus d'une multitude d'autres composants de la P6.
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