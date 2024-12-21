WoW SoD : Le correctif du 21 décembre facilite l'achat de buffs mondiaux, les détails

WoW TBC : Quelle est la date de sortie de la phase 3 ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la phase 3 des royaumes anniversaire de WoW Classic TBC dans cet article.
Correctif du 21 décembre de WoW SoD
Général
- L'Officier du mérite d'Orgrimmar à Orgrimmar et l'Officier du mérite de Forgefer à Forgefer vendent désormais des objets en échange de Signets de Commendation. Les objets vendus par d'autres factions (Tribu Zandalar, les Grumegueules, la Confrérie du Thorium, le Cartel Gentepression, le Cercle cénarien, les Hydraxiens et l'Aube d'argent) peuvent maintenant être achetés auprès de ces deux vendeurs.
- Les nouvelles recettes de Flacons d'Ahn'Qiraj peuvent désormais être échangées avec d'autres joueurs éligibles à leur obtention, avec un délai de deux heures.
ClassesChasseur
Paladin
- Le bonus de 4 pièces du set T2.5 à distance pour Chasseur ne lancera plus de Tirs mortels supplémentaires contre les cibles-joueurs. Le temps de recharge sera toujours réinitialisé. L'infobulle sera mise à jour ultérieurement.
Prêtre
- Le buff de Retentissement est désormais supprimé lorsque les talents ou l'équipement sont modifiés.
Chaman
- Correction d'un bug où le Cercle de soins des Prêtres possédant le bonus 4 pièces du Temple d'Ahn'Qiraj soignait plus de cibles que prévu.
Démoniste
- Le bonus 4 pièces du set tank de Chaman provenant d'Ahn'Qiraj sera désormais annulé si le Chaman retire le set.
- Le bonus 2 pièces du set T2.5 dégâts pour Démoniste ne permettra plus d'obtenir plus de 30 charges de Vulnérabilité à l'Ombre lorsqu'il est combiné avec Ombreflamme.
commentaire (0)