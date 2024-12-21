WoW SoD : Le correctif du 21 décembre facilite l'achat de buffs mondiaux, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 décembre 2024 à 10h12
Retrouvez les détails du correctif du 21 décembre de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Le correctif du 21 décembre facilite l'achat de buffs mondiaux, les détails
La P6 de WoW SoD a amené des objets qui changent la vie des joueurs, ceux capables de reproduire l'effet d'un buff mondial pour l'ensemble d'un groupe de raid. Or, pour les récupérer, il convient de disposer de Chevalières de mérite, puis de les échanger aux quatre coins du monde contre chacun des buffs mondiaux. Si vous souhaitez par exemple un Onyxia, vous devez vous rendre dans les Maleterres de l'est chez l'Aube-d'argent. La mise à jour du 21 décembre 2024 est venue vous faciliter la vie, puisque tous les objets accordant des buffs mondiaux peuvent désormais être obtenus à Orgrimmar ou à Forgefer. De plus, quelques problèmes liés à quelques classes ont reçu une solution. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 21 décembre de WoW SoD ci-dessous.

Correctif du 21 décembre de WoW SoD

Général

  • L'Officier du mérite d'Orgrimmar à Orgrimmar et l'Officier du mérite de Forgefer à Forgefer vendent désormais des objets en échange de Signets de Commendation. Les objets vendus par d'autres factions (Tribu Zandalar, les Grumegueules, la Confrérie du Thorium, le Cartel Gentepression, le Cercle cénarien, les Hydraxiens et l'Aube d'argent) peuvent maintenant être achetés auprès de ces deux vendeurs.
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  • Les nouvelles recettes de Flacons d'Ahn'Qiraj peuvent désormais être échangées avec d'autres joueurs éligibles à leur obtention, avec un délai de deux heures.

Classes

Chasseur
  • Le bonus de 4 pièces du set T2.5 à distance pour Chasseur ne lancera plus de Tirs mortels supplémentaires contre les cibles-joueurs. Le temps de recharge sera toujours réinitialisé. L'infobulle sera mise à jour ultérieurement.
Paladin
  • Le buff de Retentissement est désormais supprimé lorsque les talents ou l'équipement sont modifiés.
Prêtre
  • Correction d'un bug où le Cercle de soins des Prêtres possédant le bonus 4 pièces du Temple d'Ahn'Qiraj soignait plus de cibles que prévu.
Chaman
  • Le bonus 4 pièces du set tank de Chaman provenant d'Ahn'Qiraj sera désormais annulé si le Chaman retire le set.
Démoniste
  • Le bonus 2 pièces du set T2.5 dégâts pour Démoniste ne permettra plus d'obtenir plus de 30 charges de Vulnérabilité à l'Ombre lorsqu'il est combiné avec Ombreflamme.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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