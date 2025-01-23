WoW SoD : Une troisième version du PTR de la P7 est prévue, les détails

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Des mises à jour supplémentaires seront d'actualité la semaine prochaine, au moment de la réouverture de Naxxramas sur le PTR.
- Tuer des boss à l'intérieur de Naxxramas fera tomber des Vestiges de valeur, qui peuvent être récupérés par tous les joueurs du raid et sont utilisés pour améliorer le bijou.
- Il faut plus de Vestiges de valeur pour améliorer le bijou à chaque rang.
- Par exemple, il faut plus de temps pour passer du rang 9 au rang 10 que du rang 4 au rang 5.
- Les boss tués dans des difficultés plus élevées fournissent plus de Vestiges de valeur.
- Il existe une quête en dehors de Naxxramas qui peut être effectuée à plusieurs reprises sans limite pour gagner des Vestiges de valeur.
- Cette quête fournira un petit nombre de Vestiges de valeur, mais augmentera la quantité accordée toutes les quelques semaines, permettant aux joueurs de rattraper leur retard plus rapidement s'ils manquent des semaines ou commencent plus tard.
- Les améliorations de bijoux sont limitées et vous ne pouvez pas progresser au-delà d'un certain rang du bijou avant qu'une certaine semaine ne se soit écoulée.
- Par exemple, vous pouvez récolter 1 000 Vestiges de valeur, mais vous ne pouvez en dépenser que 450 (à titre d'exemple) et améliorer votre bijou du rang 1 au rang 2 et ne pouvez pas améliorer le bijou à nouveau avant la fin de la semaine 2 (semaine d'exemple, la cadence finale reste à déterminer) de Naxxramas.
- Ce plafond sur le bijou est global et non lié au personnage. Par conséquent, si un personnage secondaire ou un joueur qui arrive à Naxxramas vers la fin de la phase - si le plafond global du rang de bibelot est le rang 9 - vous pouvez travailler sur la quête répétable (avec son taux accru de Vestiges à ce moment-là) et passer du rang 1 au rang 9 en une seule semaine.
- Les Vestiges de valeur sont liés au compte et peuvent être échangés avec vos personnages secondaires.
- Si vous vous retrouvez avec plus de Vestiges de valeur que nécessaire sur votre personnage principal et que vous avez déjà atteint le plafond de votre bijou pour cette semaine, vous pouvez les envoyer à vos personnages secondaires.
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