WoW SoD : Une troisième version du PTR de la P7 est prévue, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 23 janvier 2025 à 15h44
Une troisième version du PTR de la P7 de WoW SoD Retrouvez les détails concernant cette mise à jour dans cet article.
WoW SoD : Une troisième version du PTR de la P7 est prévue, les détails
À la suite des retours des joueurs ayant participé au PTR de la P7 de WoW SoD, Blizzard a dévoilé quelques-unes des modifications prévues concernant l'équipement Sanctifié, l'amélioration des nouveaux bijoux Sceau de l'Aube ainsi qu'au niveau des boss du quartier militaire.

Mise à jour du PTR de la P7 de WoW SoD (Naxxramas)

Blizzard a annoncé l'ouverture d'une nouvelle phase de tests pour le raid de Naxxramas aux alentours du 29 janvier. En effet, des modifications doivent encore être apportées, en premier lieu concernant les boss du quartier militaire. Ainsi, le développeur a prévu :
  • Un nouveau mécanisme pour faciliter le combat contre l'Instructeur Razuvious, de façon à faciliter la vie des groupes n'évoluant pas avec suffisamment de prêtres.
  • Des ajustements concernant les 4 Cavaliers, afin que les groupes ne disposant pas d'assez de tanks ne soient pas pénalisés.
  • Des corrections par rapport à la mécanique « Orders » de l'aile, qui affectait plus de 3 joueurs par groupe.
  • L'ajout d'avantages directs supplémentaires en cas de réussite dans le quartier militaire.
Par ailleurs, Blizzard va aussi mettre à jour des aspects de l'équipement Sanctifié :
  • Le nombre de pièces Sanctifiées qui contribueront au bonus de puissance supplémentaire sera porté à 8 au lieu de 12, dans l'optique de permettre plus de diversité en matière de création de build.
  • La puissance gagnée par pièce d'armure sanctifiée a été augmentée pour compenser l'ajustement ci-dessus.
  • Le bijou du Sceau de l'Aube qui accorde le bonus dans Naxxramas comptera aussi comme une pièce Sanctifiée.
  • Les ensembles Undead Slaying accorderont un bonus de +2 votre niveau de pièces Sanctifiées (au lieu de 3). Cela signifie que si vous portez 3 pièces de l'ensemble et votre trinket, cela prendra en charge 6/8 de vos objets Sanctifiés.
sceau-de-laube

Le développeur a enfin clarifié quelques points relatifs au bijou Sceau de l'Aube
  • Tuer des boss à l'intérieur de Naxxramas fera tomber des Vestiges de valeur, qui peuvent être récupérés par tous les joueurs du raid et sont utilisés pour améliorer le bijou.
  • Il faut plus de Vestiges de valeur pour améliorer le bijou à chaque rang.
  • Par exemple, il faut plus de temps pour passer du rang 9 au rang 10 que du rang 4 au rang 5.
  • Les boss tués dans des difficultés plus élevées fournissent plus de Vestiges de valeur.
  • Il existe une quête en dehors de Naxxramas qui peut être effectuée à plusieurs reprises sans limite pour gagner des Vestiges de valeur.
  • Cette quête fournira un petit nombre de Vestiges de valeur, mais augmentera la quantité accordée toutes les quelques semaines, permettant aux joueurs de rattraper leur retard plus rapidement s'ils manquent des semaines ou commencent plus tard.
  • Les améliorations de bijoux sont limitées et vous ne pouvez pas progresser au-delà d'un certain rang du bijou avant qu'une certaine semaine ne se soit écoulée.
  • Par exemple, vous pouvez récolter 1 000 Vestiges de valeur, mais vous ne pouvez en dépenser que 450 (à titre d'exemple) et améliorer votre bijou du rang 1 au rang 2 et ne pouvez pas améliorer le bijou à nouveau avant la fin de la semaine 2 (semaine d'exemple, la cadence finale reste à déterminer) de Naxxramas.
  • Ce plafond sur le bijou est global et non lié au personnage. Par conséquent, si un personnage secondaire ou un joueur qui arrive à Naxxramas vers la fin de la phase - si le plafond global du rang de bibelot est le rang 9 - vous pouvez travailler sur la quête répétable (avec son taux accru de Vestiges à ce moment-là) et passer du rang 1 au rang 9 en une seule semaine.
  • Les Vestiges de valeur sont liés au compte et peuvent être échangés avec vos personnages secondaires.
  • Si vous vous retrouvez avec plus de Vestiges de valeur que nécessaire sur votre personnage principal et que vous avez déjà atteint le plafond de votre bijou pour cette semaine, vous pouvez les envoyer à vos personnages secondaires.
Des mises à jour supplémentaires seront d'actualité la semaine prochaine, au moment de la réouverture de Naxxramas sur le PTR.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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