WoW SoD : La meilleure classe DPS de la P6 serait connue

Les meilleures classes DPS de la P6 de WoW SoD se seraient dévoilées grâce à des simulations partagées par la communauté.
À chaque début de phase sur WoW
SoD, certains joueurs se lancent corps et âme dans l'élaboration de simulations destinées à proposer un classement des meilleurs DPS à venir. La réponse concernant Ahn'Qiraj aurait été révélée, à quelques jours seulement de l'ouverture des portes des deux nouveaux raids.
Le prêtre ombre devrait être le meilleur DPS de la P6 de WoW SoD
Un document Google Sheet
circule depuis peu sur l'ensemble des Discord de classes
de WoW SoD
, crée par "Lucenia" et "Momo", à la suite du déploiement du PTR de la P6. Les simulations de DPS pour Ahn'Qiraj sont donc connues, et ont été effectuées en tenant compte de l'équipement BIS pour chaque classe. Deux résultats se démarquent alors, le premier concerne les combats courts (60 secondes), et le second les affrontements un peu plus longs (2 minutes).
Sans grande surprise, le mage feu arrive en tête du premier classement. Sur des combats rapides, il atteindrait 6 700 DPS
, et les distinctions faites entre le mage devant appliqué Brûlure ou non ne sont plus d'actualité depuis le correctif du 3 décembre 2024
. Juste derrière, le druide farouche, qui excelle en la matière grâce à Berserk, avoisinerait les 6 600 DPS. Or, les combats courts ne devraient pas être les plus significatifs dans Ahn'Qiraj, puisque les points de vie des boss ont récemment été augmentés sur le PTR. En outre, certains boss prennent naturellement du temps avant de tomber, par exemple C'Thun ou les Jumeaux.
Ainsi, un second classement propose un résultat différent sur des affrontements de deux minutes. Là, la classe qui se distingue le plus est contre toute attente le prêtre ombre (6 500 DPS)
, suivi du paladin vindicte et du chaman amélioration. Le prêtre ombre disposera effectivement d'un bonus d'ensemble T2.5 alléchant, lui permettant d'être plus efficace que les autres au fil du temps. Comme d'habitude, les chasseurs se positionnent relativement haut aux côtés des mages feu, tandis que les démonistes devront passer affliction et dire adieu à la très puissante spécialisation démonologie de la P5.
Les écarts de DPS entre chaque classe seraient assez resserrés, ce qui promet une phase plutôt équilibrée, à condition d'opter pour la meilleure spécialisation possible
. Les raids d'Ahn'Qiraj sortiront le 6 décembre, et il faudra patienter quelques semaines pour savoir si ces prédictions se révèlent exactes, le temps que les joueurs récupèrent leur équipement BIS.
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