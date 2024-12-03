WoW SoD : Correctif du 3 décembre, les détails de la mise à jour

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Correctif du 3 décembre 2024 de WoW Saison de la Découverte
Repaire de l'Aile noire
- Appliquer au moins un affixe dans le Repaire de l'Aile noire ajoutera désormais un objet supplémentaire au butin. Cet objet sera l'un des 8 bijoux de classe de votre faction.
Classes
Druide
Mises à jour pour Druide Équilibre (19 novembre 2024) :
- Bonus 2 pièces du set de Tier 2.5 (Spécialisation Féral - DPS) : Les dégâts de Lambeau sont désormais augmentés de 15 % (au lieu de 20 %).
- Modificateur de menace de Mutilation (Ours) : Augmenté à 1,5x par point de dégâts (au lieu de 1,0x).
- Modificateur de menace de Lacérer (impact) : Diminué à 3,33x par point de dégâts (au lieu de 3,5x).
- Modificateur de menace de Lacérer (dégâts sur la durée) : Diminué à 3,33x par point de dégâts (au lieu de 3,5x).
- Notes des développeurs : Ces modifications visent à améliorer la menace initiale pour les Druides Tank, en valorisant davantage l'utilisation de Berserk au début d'un combat tout en maintenant l'intérêt d'accumuler les effets de Lacérer.
- Régénération frénétique améliorée ne peut plus être utilisée en Forme de sélénien.
- Instincts de survie ne peut plus être utilisé en Forme de sélénien.
- L'augmentation des dégâts de Nature et d'Arcane subis par État de rêve ne peut plus être appliquée aux joueurs.
- Notes des développeurs : Ces changements ciblent les frustrations des Druides Équilibre en JcJ. Ils auront toujours une option viable via les runes pour le JcJ, bien que moins résistante ou explosive, sous la forme de Feux d'Élune. État de rêve continuera à fournir la régénération de mana en JcJ. Ces ajustements libèrent également de l'espace pour les récentes améliorations des talents comme Éclat lunaire amélioré et Furie lunaire.
Chasseur
- Bonus 2 pièces du set de Tier 2.5 (Distance) : Augmente les dégâts de Tir mortel de 20 % contre des cibles non contrôlées par les joueurs.
- Passer à la rune de Tir mortel appliquera désormais un temps de recharge de 12 secondes (au lieu de 15 secondes), ajusté en fonction de son nouveau temps de recharge de base.
- En déséquipant la rune de Tir mortel, Frappe latérale aura un temps de recharge de 12 secondes, empêchant également l'accumulation d'Entraînement de sniper pendant 12 secondes.
- Les familiers du Chasseur bénéficieront désormais des équipements équipés par le Chasseur qui réduisent les chances d'être esquivés ou parés.
- Passer de Tueur rapide à Prêt à tirer empêche désormais l'utilisation de Prêt à tirer pendant 60 secondes.
Mage
Bombe vivante a désormais une ligne de texte supplémentaire :
- Le temps de recharge de Frimaire a été réduit à 5 minutes (au lieu de 10 minutes).
- Bonus 4 pièces du set de Mage Feu Tier 2.5 : Réduit à 15 % (au lieu de 20 %).
- Bonus 3 pièces des Ruines d'Ahn'Qiraj pour Mage Feu : Réduit à 15 % (au lieu de 20 %).
- « Bombe vivante bénéficie de tous les talents et effets déclenchés par ou modifiant Brûlure », permettant aux ticks de Bombe vivante et à son explosion d'appliquer Vulnérabilité au feu si le talent est actif.
Paladin
- Bonus 4 pièces du set de Paladin Sacré Tier 2.5 : Mis à jour – Vos soins sur votre cible de Guide de lumière soignent également l'allié blessé le plus proche pour 90 % de la valeur (au lieu de 30 %).
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