WoW SoD : « Il reste de très nombreux mois de contenu », Josh Greenfield évoque le futur du jeu et les nouvelles sont bonnes

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 mars 2025 à 15h45
La fin de WoW SoD n'est peut être pas aussi proche que ce que vous imaginiez. Le futur du jeu a été évoqué par Josh Greenfield en février 2025.
WoW SoD : « Il reste de très nombreux mois de contenu », Josh Greenfield évoque le futur du jeu et les nouvelles sont bonnes
Les joueurs de WoW SoD s'interrogent souvent quant au devenir du jeu, et certains hésitent même à y revenir ou à le commencer parce que la P7, considérée comme la dernière, vient de sortir. Les choses ne sont néanmoins pas fixées, et un nouveau raid, Scarlet Enclave, est en cours de préparation. Pour rassurer les joueurs, Josh Greenfield a parlé de l'avenir du jeu dans un long commentaire sur YouTube.

WoW SoD pourrait accueillir d'autres phases après Scarlet Enclave

Dans une vidéo YouTube adressée aux développeurs de WoW SoD et partagée le 28 février 2025, le créateur de contenus "hammerdance" a posé plusieurs questions en lien avec le futur de la Saison. Josh Greenfield, plus connu sous le pseudonyme de "Aggrend" et producteur principal du jeu, a pris le temps de répondre en commentaire et a fait quelques révélations.

Miniature vidéo

Tout d'abord, nous avons à présent la certitude qu'il y aura bel et bien une phase 8 sur WoW SoD. Même si la diffusion Warcraft Direct de novembre dernier affirmait que Naxxramas serait la dernière, les choses ont changé et la prochaine étape de l'aventure sera « vraiment géniale et bien développée ». 
À ce moment-là, notre intention était que Naxx soit la dernière phase « complète » et que tout ce que nous voulions ajouter ensuite serait une sorte de phase 7.1 ou 7.5, mais pas une phase 8. Depuis, l'équipe s'est réunie, et entre le plaisir que nous avons eu à travailler sur Karazhan Crypts et Scarlet Enclave, nous sommes à fond sur une phase 8 vraiment géniale et bien développée. Donc oui, le raid Scarlet Enclave est bien réel.
Une petite équipe apporte selon "Aggrend" des avantages, par exemple le fait de pouvoir changer aisément de direction et ne pas être contraint par des directions rigides, et c'est ce qui s'est produit avec cette phase 8 inattendue. Dans la même idée, Josh Greenfield a indiqué qu'il n'était alors pas possible de fixer une date de fin pour SoD. 
La réalité, c'est que nous pensons qu'il reste encore de très nombreux mois de contenu dans SoD, et essayer de fixer une date définitive de fin nuirait simplement à l'expérience de ceux qui pourraient encore profiter du jeu pendant des mois, voire des années. SoD se terminera dans le sens où nous cesserons de développer de grandes quantités de nouveaux contenus, mais il n'y aura pas de date stricte de « fin » et nous n'avons aucune intention de fermer les serveurs SoD. Je ne peux pas dire « jamais » car je ne connais pas l'avenir, mais je peux dire qu'à l'instar de WoW Era, nous n'avons absolument aucun plan pour les fermer, et je m'attends à ce qu'une partie des joueurs continue à y jouer même lorsque le développement actif ralentira, tout comme c'est le cas sur Era aujourd'hui. Je pense qu'une fois que les joueurs verront ce que réserve la prochaine phase, cette perspective sera encore plus crédible.
WoW SoD réserverait ainsi des surprises supplémentaires, et le raid inédit de Scarlet Enclave ne sera peut-être pas le dernier. Certes, Blizzard entend mettre un jour un terme à la Saison pour se concentrer par exemple sur un potentiel projet Classic+, mais le développeur ne ferme pas la porte à l'idée d'y proposer davantage de contenus originaux après la P8.

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L'équipe s'enrichit d'ailleurs de professionnels du domaine du design, capables de donner naissance à des contenus totalement nouveaux, ce qui prouve que le futur de SoD est loin d'être compromis. 

La déclaration de Josh Greenfield redonne ainsi espoir à ceux qui s'inquiétaient de l'approche de la fin de SoD. Alors que Naxxramas est disponible depuis peu, un raid inédit est d'ores et déjà en développement et des informations à ce sujet seront communiquées prochainement. Peut-être que des éléments complémentaires concernant le long terme de la Saison seront partagés en même temps, mais il faudra malheureusement patienter encore pour en savoir davantage.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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