WoW SoD : « Il reste de très nombreux mois de contenu », Josh Greenfield évoque le futur du jeu et les nouvelles sont bonnes

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
À ce moment-là, notre intention était que Naxx soit la dernière phase « complète » et que tout ce que nous voulions ajouter ensuite serait une sorte de phase 7.1 ou 7.5, mais pas une phase 8. Depuis, l'équipe s'est réunie, et entre le plaisir que nous avons eu à travailler sur Karazhan Crypts et Scarlet Enclave, nous sommes à fond sur une phase 8 vraiment géniale et bien développée. Donc oui, le raid Scarlet Enclave est bien réel.Une petite équipe apporte selon "Aggrend" des avantages, par exemple le fait de pouvoir changer aisément de direction et ne pas être contraint par des directions rigides, et c'est ce qui s'est produit avec cette phase 8 inattendue. Dans la même idée, Josh Greenfield a indiqué qu'il n'était alors pas possible de fixer une date de fin pour SoD.
La réalité, c'est que nous pensons qu'il reste encore de très nombreux mois de contenu dans SoD, et essayer de fixer une date définitive de fin nuirait simplement à l'expérience de ceux qui pourraient encore profiter du jeu pendant des mois, voire des années. SoD se terminera dans le sens où nous cesserons de développer de grandes quantités de nouveaux contenus, mais il n'y aura pas de date stricte de « fin » et nous n'avons aucune intention de fermer les serveurs SoD. Je ne peux pas dire « jamais » car je ne connais pas l'avenir, mais je peux dire qu'à l'instar de WoW Era, nous n'avons absolument aucun plan pour les fermer, et je m'attends à ce qu'une partie des joueurs continue à y jouer même lorsque le développement actif ralentira, tout comme c'est le cas sur Era aujourd'hui. Je pense qu'une fois que les joueurs verront ce que réserve la prochaine phase, cette perspective sera encore plus crédible.WoW SoD réserverait ainsi des surprises supplémentaires, et le raid inédit de Scarlet Enclave ne sera peut-être pas le dernier. Certes, Blizzard entend mettre un jour un terme à la Saison pour se concentrer par exemple sur un potentiel projet Classic+, mais le développeur ne ferme pas la porte à l'idée d'y proposer davantage de contenus originaux après la P8.
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