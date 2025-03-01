WoW SoD : « Il reste de très nombreux mois de contenu », Josh Greenfield évoque le futur du jeu et les nouvelles sont bonnes

La fin de WoW SoD n'est peut être pas aussi proche que ce que vous imaginiez. Le futur du jeu a été évoqué par Josh Greenfield en février 2025.

WoW SoD pourrait accueillir d'autres phases après Scarlet Enclave

À ce moment-là, notre intention était que Naxx soit la dernière phase « complète » et que tout ce que nous voulions ajouter ensuite serait une sorte de phase 7.1 ou 7.5, mais pas une phase 8. Depuis, l'équipe s'est réunie, et entre le plaisir que nous avons eu à travailler sur Karazhan Crypts et Scarlet Enclave, nous sommes à fond sur une phase 8 vraiment géniale et bien développée. Donc oui, le raid Scarlet Enclave est bien réel.

La réalité, c'est que nous pensons qu'il reste encore de très nombreux mois de contenu dans SoD, et essayer de fixer une date définitive de fin nuirait simplement à l'expérience de ceux qui pourraient encore profiter du jeu pendant des mois, voire des années. SoD se terminera dans le sens où nous cesserons de développer de grandes quantités de nouveaux contenus, mais il n'y aura pas de date stricte de « fin » et nous n'avons aucune intention de fermer les serveurs SoD. Je ne peux pas dire « jamais » car je ne connais pas l'avenir, mais je peux dire qu'à l'instar de WoW Era, nous n'avons absolument aucun plan pour les fermer, et je m'attends à ce qu'une partie des joueurs continue à y jouer même lorsque le développement actif ralentira, tout comme c'est le cas sur Era aujourd'hui. Je pense qu'une fois que les joueurs verront ce que réserve la prochaine phase, cette perspective sera encore plus crédible.

La déclaration de Josh Greenfield redonne ainsi espoir à ceux qui s'inquiétaient de l'approche de la fin de SoD. Alors que Naxxramas est disponible depuis peu, un raid inédit est d'ores et déjà en développement et des informations à ce sujet seront communiquées prochainement. Peut-être que des éléments complémentaires concernant le long terme de la Saison seront partagés en même temps, mais il faudra malheureusement patienter encore pour en savoir davantage.