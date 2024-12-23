La P7 de WoW SoD devrait amener 4 nouveaux jouets pour vous transformer grâce à la marchande Bubulle.
La plupart des joueurs de WoW
SoD aiment par-dessus tout consulter les offres de Bubulle à Baie-du-Butin pour enrichir leur collection d'objets permettant de se transformer, et il semble que la P7 vous réserve de nouvelles surprises.
4 nouveaux jouets de transformation devraient être vendus par Bubulle en P7 de WoW SoD
Tous les joueurs de WoW SoD
le savent : il est possible de revêtir des apparences surprenantes et originales en disposant d'objets spéciaux, à récupérer contre quelques Réaux de terremine ternis auprès de la gnome Bubulle à Baie-du-Butin
, dans la Vallée de Strangleronce. En effet, ce PNJ a été ajouté en P6 et a permis d'obtenir les jouets de transformation des phases précédentes ainsi que quelques nouveautés. Il est alors devenu courant en Azeroth de prendre aisément l'aspect d'un buisson, d'un cactus, d'une table, d'un naga, d'une bougie ou même d'un furbolg d'un simple clic, et ce sans nuire au bon rangement de votre inventaire étant donné que ces pièces sont placées dans l'espace des clés.
Selon des données dataminées sur le premier PTR de la P7 et communiquées par l'intermédiaire du site Wowhead, les stocks de Bubulle seront approvisionnés de 4 nouveaux objets,
offrant la possibilité de vous transformer en créatures en lien pour la plupart avec Naxxramas.
Des modèles de goule, de squelette et de troll ont été partagés, ce qui vous permettra de varier encore davantage de formes. Nous ne connaissons pas leur coût pour l'instant, mais il y a fort à parier que ces jouets vous reviennent à entre 50 et 75 Réaux, comme ceux de la P6. N'hésitez donc pas à faire le plein de cette monnaie avant que la P7 ne commence, même si aucune date de sortie n'a été fixée pour le moment.
commentaire (0)