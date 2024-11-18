WoW SoD : Un nouveau vendeur de jouets débarque à Booty Bay en P6, les détails de l'offre de Bubulle

Retrouvez les jouets qui seront proposés par Bubulle en P6 de WoW SoD, la nouvelle vendeuse de jouets à Baie-du-Butin.
Les joueurs de WoW
SoD affectionnant particulièrement le fait de se transformer en créatures ou objets improbables auront une belle surprise en phase 6. Un nouveau marchand de jouets permettra d'acquérir une multitude de produits de ce type d'ici peu.
La marchande de jouets Bubulle arrive en P6 de WoW SoD
Blizzard a annoncé par le biais de son forum officiel
l'implantation d'un nouveau vendeur à Baie-du-Butin en P6 de WoW SoD
. En effet, une gnome prénommée Bubulle proposera des stocks de jouets variés contre des Réaux de terremine ternis. La plupart de ces objets sont contenus dans votre sac de clés, ce qui vous permet d'en accumuler un maximum sans nuire au rangement de votre inventaire.
Vous pourrez notamment vous offrir contre 75 Réaux les bâtonnets de transformation
suivants (celui du faux prophète ne coûtera néanmoins que 50 Réaux) :
- Bâtonnet des dragons de Bubulle
- Bâtonnet de transformation de Bubulle
- Bâtonnet des bulles de Bubulle
- Encensoir du faux prophète
En plus de ces nouveautés, vous aurez la possibilité d'acheter des pièces utiles à diverses transformations tombant dans des raids des phases précédentes, comme le Temple ou Gnomeregan.
- Rapetisseur de monde (25 Réaux)
- Buisson des affaires (25 Réaux)
- Caisse de fournitures vide (35 Réaux)
- Transfigurateur de trogg 3000 (35 Réaux)
- Rocher enchanté d'Atal'alarion Rocher enchanté (35 Réaux)
- Bâton de maléfice de féticheur (35 Réaux)
- Bâtonnet à maléfice hétérodoxe (35 Réaux)
- Changeur de monde fantaisiste d'Aragriar (35 Réaux)
- Réflecteurs de rayons radieux (35 Réaux)
- Inanimateur de Lledra (50 Réaux)
- Cérémonie du sang atal'ai (50 Réaux)
- Élixir Noggenfogger inépuisable (200 Elixirs Noggenfogger/Brouillecaboche)
- Globe de tromperie (un Orbe de tromperie)
Si vous êtes intéressé par l'un de ces jouets, n'hésitez donc pas à faire le plein de Réaux dès aujourd'hui pour être en mesure de compléter tout de suite votre collection lorsque la P6 sera lancée.
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