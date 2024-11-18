WoW SoD : Un nouveau vendeur de jouets débarque à Booty Bay en P6, les détails de l'offre de Bubulle

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 novembre 2024 à 10h51
Retrouvez les jouets qui seront proposés par Bubulle en P6 de WoW SoD, la nouvelle vendeuse de jouets à Baie-du-Butin.
WoW SoD : Un nouveau vendeur de jouets débarque à Booty Bay en P6, les détails de l'offre de Bubulle
Les joueurs de WoW SoD affectionnant particulièrement le fait de se transformer en créatures ou objets improbables auront une belle surprise en phase 6. Un nouveau marchand de jouets permettra d'acquérir une multitude de produits de ce type d'ici peu.

La marchande de jouets Bubulle arrive en P6 de WoW SoD

Blizzard a annoncé par le biais de son forum officiel l'implantation d'un nouveau vendeur à Baie-du-Butin en P6 de WoW SoD. En effet, une gnome prénommée Bubulle proposera des stocks de jouets variés contre des Réaux de terremine ternis. La plupart de ces objets sont contenus dans votre sac de clés, ce qui vous permet d'en accumuler un maximum sans nuire au rangement de votre inventaire.

bubulle-pnj-vendeur-jouets
Vous pourrez notamment vous offrir contre 75 Réaux les bâtonnets de transformation suivants (celui du faux prophète ne coûtera néanmoins que 50 Réaux) :
  • Bâtonnet des dragons de Bubulle 
  • Bâtonnet de transformation de Bubulle
  • Bâtonnet des bulles de Bubulle
  • Encensoir du faux prophète 
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En plus de ces nouveautés, vous aurez la possibilité d'acheter des pièces utiles à diverses transformations tombant dans des raids des phases précédentes, comme le Temple ou Gnomeregan. 
  • Rapetisseur de monde (25 Réaux)
  • Buisson des affaires (25 Réaux)
  • Caisse de fournitures vide (35 Réaux)
  • Transfigurateur de trogg 3000 (35 Réaux)
  • Rocher enchanté d'Atal'alarion Rocher enchanté (35 Réaux)
  • Bâton de maléfice de féticheur (35 Réaux)
  • Bâtonnet à maléfice hétérodoxe (35 Réaux)
  • Changeur de monde fantaisiste d'Aragriar (35 Réaux)
  • Réflecteurs de rayons radieux (35 Réaux)
  • Inanimateur de Lledra (50 Réaux)
  • Cérémonie du sang atal'ai (50 Réaux)
  • Élixir Noggenfogger inépuisable (200 Elixirs Noggenfogger/Brouillecaboche) 
  • Globe de tromperie (un Orbe de tromperie)
Si vous êtes intéressé par l'un de ces jouets, n'hésitez donc pas à faire le plein de Réaux dès aujourd'hui pour être en mesure de compléter tout de suite votre collection lorsque la P6 sera lancée.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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