WoW SoD : Correctif du 27 novembre, les détails de l'équilibrage de classes

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 27 novembre de WoW SoD
Déplaceur de chronochanceLes objets partageant leur exclusivité avec les buffs mondiaux (Cor de l'Aube, Graine de fleur-de-chant, Globe chatoyant, Enclume de surveillant, Boule magique « défectueuse », Chaudron d'eau de feu (changement de cumul uniquement) et Conque spirituelle) :
- Ne seront plus retirés si la personne possédant l'objet consommable quitte le raid.
- Prolongeront la durée du buff mondial correspondant au lieu de le remplacer.
- Peuvent désormais être cumulés jusqu'à 5 fois.
- Problème connu : ces objets consommables affichent leur durée comme « Jusqu'à annulation » au lieu de 1 ou 2 heures. Cela sera corrigé dans un futur correctif.
Classes
Druide
- Éclat lunaire amélioré augmente désormais correctement les dégâts de Météores.
- Éclat lunaire amélioré et Fureur lunaire n'affectent plus les dégâts de base des sorts associés.
- Ils affectent désormais l'ensemble des dégâts des sorts associés.
Chasseur
- Tir tranquillisant n'a plus de portée minimale.
- Aura de précision accorde désormais au Chasseur Précision l'utilisant 100/150/200 de puissance d'attaque à distance supplémentaire (au lieu de 50/75/100).
- Le bonus 2 pièces du set T2.5 augmente désormais les dégâts sur la durée de Frappe de wyverne de 50 % et augmente le maximum de focalisation de votre familier de 50 (au lieu d'augmenter uniquement les dégâts sur la durée).
- Le bonus 4 pièces T2.5 augmente désormais les dégâts directs de Morsure de la mangouste et de toutes les Frappes de 15 % (au lieu de 10 %).
- La rune de Maîtrise des bêtes augmente désormais les dégâts et la santé de votre familier de 15 % (au lieu de 10 %).
Prêtre
- Le bonus 2 pièces T2.5 Ombre augmente désormais les dégâts de Pointe mentale de 20 % (au lieu de 30 %).
Voleur
- Le bonus 2 pièces du set T2.5 (dégâts) affecte désormais uniquement Coup de sabre et Estropier (au lieu de Attaque pernicieuse et Coup de sabre).
- Le bonus 2 pièces du set T2.5 (tank) persiste désormais 10 secondes après l'utilisation de Main gauche (au lieu d'être lié au buff de parade).
- Le ratio de puissance d'attaque pour Poison instantané avec Breuvage mortel passe à 5 % (au lieu de 3 %).
- Les augmentations de dégâts de Ombres meurtrières, Embuscade et Attaque sournoise contre les non-joueurs augmentent à 60 % (au lieu de 50 %).
Chaman
- Le bonus 2 pièces du set T2.5 (amélioration) augmente désormais les dégâts de Courroux naturel et Fouet de lave de 50 %, avec une efficacité doublée pour les armes à deux mains.
- Le bonus 4 pièces du set T2.5 augmente désormais les coups critiques de Fouet de lave, Explosion de lave et Frappe-tempête en brûlant la cible pour 30 % des dégâts infligés sur 4 secondes (au lieu de n'affecter que Courroux naturel et Fouet de lave).
- Le bonus 3 pièces du set des Ruines d'Ahn'Qiraj augmente désormais correctement les dégâts de Explosion de lave via Surcharge.
- Le bonus 4 pièces T2.5 (amélioration) fonctionne désormais correctement avec la Frappe-tempête en main gauche.
Démoniste
- L'effet de Hanter sur les dégâts d'ombre sur la durée augmente désormais de 40 % (au lieu de 20 %).
- Hanter affiche désormais correctement une animation de retour.
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