WoW SoD : Correctif du 23 novembre 2024, les détails de l'équilibrage des classes

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 23 novembre 2024 de WoW SoD
Lune de Sang
- Samantha Sabot-agile ne patrouille plus pendant l'événement de la Lune de sang dans la Vallée de Strangleronce.
Objets accordant des buffs mondiaux
- Les objets octroyant des buffs mondiaux n'appliquent désormais que les buffs de Tueur de dragon, Chef de guerre et Zandalar aux familiers, comme prévu.
- Les objets octroyant des buffs mondiaux, via le Mérite d'effort de guerre, coûtent désormais 50 Chevalières (au lieu de 100).
Classes
Chasseur
- Le temps de recharge de Tir mortel est réduit à 12 secondes (au lieu de 15 secondes).
- Le bonus de dégâts de Tir mortel augmente de 20 % par rapport à Visée (les dégâts de l'arme restent inchangés à 100 % de dégâts d'arme).
- Le bonus 2 pièces - Ahn'Qiraj diminue désormais le temps de recharge de Tir mortel de 65 % lorsque les cibles ont entre 20 % et 50 % de points de vie (au lieu d'une réduction de 50 %).
Mage
- Correction d'un problème avec le bonus de l'ensemble Arcanes 4 pièces - Ahn'Qiraj pour les joueurs n'étant pas équipés des runes Régénération ou Régénération de masse.
Voleur
- Juste une égratignure réduit désormais vos chances d'esquive de moitié. Évasion conserve son plein effet de +50 % d'esquive.
- Juste une égratignure réduit désormais les dégâts physiques subis de 30 % (au lieu de 20 %), plus 1 % supplémentaire par tranche de 12 points de défense au-delà de 300.
- La menace générée par Avantage déloyal a été augmentée de 50 % pour compenser le fait qu'elle se déclenche moins souvent.
- Main Gauche génère désormais 300 % de menace à l'impact (au lieu de 100 %).
- Main Gauche a désormais un temps de recharge de 15 secondes (au lieu de 20 secondes).
- Main Gauche confère désormais une augmentation de menace de 200 % à Attaque pernicieuse (au lieu de 150% auparavant).
- Main Gauche confère désormais l'augmentation de menace d'Attaque pernicieuse pendant 30 secondes (au lieu de 10 secondes).
- Note des développeurs : bien avant l'introduction des tanks Voleurs, nous avions prévu des conditions dans lesquelles ils devenaient intouchables par les attaques en mêlée, et bien que cela soit au cœur de l'idée originale des tanks Voleur, ce n'est ni durable ni sain. Nous réduisons l'esquive et nous ajoutons plus de cohérence à la réduction des dégâts, afin que les Voleurs puissent toujours être tank, et nous incitons davantage à porter de l'équipement défensif tout en diminuant l'attrait à porter de l'équipement de dégâts. Les joueurs peuvent utiliser Main Gauche dans les situations où ils souhaitent atténuer activement les dégâts subis, au lieu de l'utiliser pour maintenir un buff. Nous prévoyons d'apporter d'autres ajustements aux tanks Voleur, ainsi qu'aux autres classes et aux bonus d'ensemble d'Ahn'Qiraj, avant sa sortie.
Chaman
- Maîtrise du bouclier confère désormais 4 points de puissance des sorts par point de défense (au lieu de 2).
- Le bonus d'ensemble 2 pièces du tank Chaman d'Ahn'Qiraj peut désormais se déclencher à partir d'Explosion de lave et d'Éclair de lave.
- Le bonus d'ensemble 4 pièces du tank Chaman d'Ahn'Qiraj augmente désormais toutes les menaces générées de 20 % et tous les dégâts infligés de 10 %.
Démoniste
- La durée d'Hanter est augmentée à 15 secondes (au lieu de 12 secondes).
- Les dégâts de base d'Affliction instable (avant la puissance du sort) sont augmentés d'environ 120 % pendant toute sa durée. Les dégâts de Réaction en cas de dissipation restent inchangés.
- Le bonus 4 pièces d'Ahn'Qiraj augmente désormais les dégâts de Feu de 5% par stack, en se cumulant jusqu'à 2 fois (contre 2 % en se cumulant 5 fois).
- Le bonus 2 pièces d'Ahn'Qiraj augmente désormais également les dégâts de Trait de l'ombre de 10 %, et permettent désormais à Trait du chaos de déclencher le talent Trait de l'ombre amélioré.
- Le bonus tank 4 pièces d'Ahn'Qiraj permet désormais aux effets de Sacrifice démoniaque de persister lorsqu'un familier est actif, tant que le Démoniste ne rappelle pas le familier sacrifié. Les Démonistes ne peuvent toujours avoir qu'un seul effet de Sacrifice démoniaque.
- Grâce démoniaque peut être utilisée lorsque le Démoniste n'a pas de familier actif.
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