WoW SoD : Correctif du 18 décembre 2024, les détails de la mise à jour



le 18 décembre 2024 à 10h34 Publié par Amandine Paccou le 18 décembre 2024 à 10h34

Un correctif a été appliqué le 18 décembre 2024 sur WoW SoD, ajoutant des vendeurs de runes et augmentant le taux de drop de ressources jusqu'à lors prisées. Retrouvez les détails de cette mise à jour dans cet article.