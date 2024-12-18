WoW SoD : Correctif du 18 décembre 2024, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 décembre 2024 à 10h34
Un correctif a été appliqué le 18 décembre 2024 sur WoW SoD, ajoutant des vendeurs de runes et augmentant le taux de drop de ressources jusqu'à lors prisées. Retrouvez les détails de cette mise à jour dans cet article.
WoW SoD : Correctif du 18 décembre 2024, les détails de la mise à jour
Depuis l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj sur WoW SoD, les joueurs dépensent des fortunes en Chardon de ruche et en éclats d'obsidienne, dans le but premier de crafter des équipements BIS. Les prix se sont sans surprise montrés très élevés, en raison aussi de leur rareté. Blizzard a donc tenté d'amener une première solution, en vous permettant d'en obtenir dans les Caisses de fournitures endommagées, mais cette mesure n'a pas suffit à assainir le marché. Pour cette raison, un nouveau correctif améliorant leur taux de drop a été appliqué. Cette petite mise à jour comprend aussi l'arrivée des marchands de runes dans toutes les zones de départ du jeu. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les détails du correctif du 18 décembre 2024 de WoW SoD.

Correctif du 18 décembre de WoW SoD

Général 

  • Ajout d'un Marchand de runes dans chaque zone de départ. Ce marchand permet d'accéder à toutes les runes de classe dès le niveau 1.
Notes des développeurs : Certaines découvertes dans le monde du jeu pourraient ne pas fonctionner correctement si vous apprenez les compétences liées aux runes via des objets achetés auprès de ce marchand.
  • Correction d'un problème qui empêchait les runes de Spécialisation d'anneau d'être disponibles chez les Marchands de runes.

Composants

Augmentation des taux de drop des objets suivants à Silithus et dans Ahn'Qiraj :
  • Chardon de ruche
  • Petit éclat d'obsidienne
  • Grand éclat d'obsidienne
Désormais :
  • Chaque point de collecte d'herbes à Silithus garantit 2 à 4 Chardons de ruche.
  • Les grands gisements d'obsidienne contiennent systématiquement 1 à 2 Grands éclats d'obsidienne et 3 à 5 Petits éclats d'obsidienne.
  • Les petits gisements d'obsidienne contiennent systématiquement 2 à 4 Petits éclats d'obsidienne et ont une chance (plus élevée qu'avant) de contenir un Grand éclat d'obsidienne.
Notes des développeurs : Ces modifications ne s'appliquent qu'aux nouveaux gisements. Jusqu'à ce que tous les gisements soient réapparus, certains pourront encore se comporter comme avant ces changements.

Temple d'Ahn'Qiraj

  • Correction d'un problème qui faisait que les Empereurs Jumeaux continuaient à faire apparaître des Tentacules oculaires après la fin du combat.
  • Correction d'un problème qui empêchait les Empereurs Jumeaux de réapparaître correctement.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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