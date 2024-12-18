WoW SoD : Correctif du 18 décembre 2024, les détails de la mise à jour

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Correctif du 18 décembre de WoW SoD
Général
Notes des développeurs : Certaines découvertes dans le monde du jeu pourraient ne pas fonctionner correctement si vous apprenez les compétences liées aux runes via des objets achetés auprès de ce marchand.
- Ajout d'un Marchand de runes dans chaque zone de départ. Ce marchand permet d'accéder à toutes les runes de classe dès le niveau 1.
- Correction d'un problème qui empêchait les runes de Spécialisation d'anneau d'être disponibles chez les Marchands de runes.
ComposantsAugmentation des taux de drop des objets suivants à Silithus et dans Ahn'Qiraj :
Désormais :
- Chardon de ruche
- Petit éclat d'obsidienne
- Grand éclat d'obsidienne
Notes des développeurs : Ces modifications ne s'appliquent qu'aux nouveaux gisements. Jusqu'à ce que tous les gisements soient réapparus, certains pourront encore se comporter comme avant ces changements.
- Chaque point de collecte d'herbes à Silithus garantit 2 à 4 Chardons de ruche.
- Les grands gisements d'obsidienne contiennent systématiquement 1 à 2 Grands éclats d'obsidienne et 3 à 5 Petits éclats d'obsidienne.
- Les petits gisements d'obsidienne contiennent systématiquement 2 à 4 Petits éclats d'obsidienne et ont une chance (plus élevée qu'avant) de contenir un Grand éclat d'obsidienne.
Temple d'Ahn'Qiraj
- Correction d'un problème qui faisait que les Empereurs Jumeaux continuaient à faire apparaître des Tentacules oculaires après la fin du combat.
- Correction d'un problème qui empêchait les Empereurs Jumeaux de réapparaître correctement.
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