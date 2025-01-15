WoW SoD : Correctif du 15 janvier 2025, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 janvier 2025 à 12h13
Retrouvez les détails du correctif du 15 janvier 2025 de WoW SoD dans cet article.
WoW SoD : Correctif du 15 janvier 2025, les détails
Une petite mise à jour a été déployée sur WoW SoD le 15 janvier 2025 au cours de la maintenance hebdomadaire, visant notamment à ajouter des pièces des ensembles T1 et T2 dans les stocks de Pix Xizzix. Or, le développeur a aussi réservé une autre surprise aux joueurs, puisque C'Thun vous apportera désormais davantage de butin. À la suite de plaintes concernant le prix de certains crafts ou enchantements, leur coût en ressources se voit également être réduit. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 15 janvier 2025 de WoW SoD ci-dessous.

Correctif du 15 janvier 2025 de WoW SoD

Général

Le vendeur de Réaux propose désormais tous les jetons d'ensemble du palier 1 et la moitié des jetons du palier 2 :
  • Poignets/Ceinture/Mains du palier 1 : 15 Réaux de Terremine ternis
  • Pieds/Épaules du palier 1 : 20 Réaux  de Terremine ternis
  • Torse/Jambes/Tête du palier 1 : 25 Réaux de Terremine ternis
  • Poignets/Ceinture/Mains/Pieds du palier 2 : 35 Réaux de Terremine ternis
Note des développeurs : Nous n'avons actuellement pas l'intention d'ajouter davantage d'équipements de raid chez le vendeur de Réaux de Terremine. Cette modification vise exclusivement à offrir aux nouveaux personnages un accès à des bonus de set pouvant être cruciaux pour leur progression.

Ahn'Qiraj

  • C'Thun laissera désormais tomber un objet supplémentaire dans toutes les difficultés. Cet objet sera soit une pièce de torse T2.5 supplémentaire, soit l'une des armes très prisées de l'instance pour les DPS et les soigneurs.
Effets d'épines
  • Les effets d'épines provenant d'objets (à l'exception de Nagelring) seront désormais enregistrés dans le journal de combat.
Note des développeurs : Le comportement de ces objets reste inchangé. Cette mise à jour ajoute des informations au journal de combat qui étaient auparavant uniquement affichées à l'écran.

Modifications des recettes d'Ahn'Qiraj

De nombreux schémas d'artisanat d'Ahn'Qiraj ont vu leurs matériaux requis réduits, notamment :
  • Renfort d'armure en chitine luminescente
  • Renfort d'armure en chitine affûtée
  • Disque de force réactif syntonisé
  • Lunette en obsidienne
  • Chronomètre enchanté
  • Larme de la Rêveuse
  • Magnétite de vengeance
  • Totem de magma libéré
  • Totem de tonnerre pyroclastique
  • Totem de frappes tonitruantes
  • Totem enchanté
  • Cape en soie qiraji
  • Drapé en soie qiraji
  • Écharpe en soie qiraji
  • Harnois de bataille d'épaules de Tranchépic
  • Cervelière de Tranchépic
  • Plaques d'épaules de Tranchépic
Ces ajustements visent à faciliter l'accès à ces objets pour les joueurs.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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