WoW SoD : Correctif du 15 janvier 2025, les détails

WoW Classic+ : Plus proche que jamais ? Le projet pourrait être très avancé
WoW Classic+ pourrait voir le jour plus tôt que ce que les joueurs imaginent, du moins, c'est ce que laisse penser cette information partagée sur X en juillet 2026.
Correctif du 15 janvier 2025 de WoW SoD
GénéralLe vendeur de Réaux propose désormais tous les jetons d'ensemble du palier 1 et la moitié des jetons du palier 2 :
Note des développeurs : Nous n'avons actuellement pas l'intention d'ajouter davantage d'équipements de raid chez le vendeur de Réaux de Terremine. Cette modification vise exclusivement à offrir aux nouveaux personnages un accès à des bonus de set pouvant être cruciaux pour leur progression.
- Poignets/Ceinture/Mains du palier 1 : 15 Réaux de Terremine ternis
- Pieds/Épaules du palier 1 : 20 Réaux de Terremine ternis
- Torse/Jambes/Tête du palier 1 : 25 Réaux de Terremine ternis
- Poignets/Ceinture/Mains/Pieds du palier 2 : 35 Réaux de Terremine ternis
Ahn'Qiraj
Effets d'épines
- C'Thun laissera désormais tomber un objet supplémentaire dans toutes les difficultés. Cet objet sera soit une pièce de torse T2.5 supplémentaire, soit l'une des armes très prisées de l'instance pour les DPS et les soigneurs.
Note des développeurs : Le comportement de ces objets reste inchangé. Cette mise à jour ajoute des informations au journal de combat qui étaient auparavant uniquement affichées à l'écran.
- Les effets d'épines provenant d'objets (à l'exception de Nagelring) seront désormais enregistrés dans le journal de combat.
Modifications des recettes d'Ahn'QirajDe nombreux schémas d'artisanat d'Ahn'Qiraj ont vu leurs matériaux requis réduits, notamment :
Ces ajustements visent à faciliter l'accès à ces objets pour les joueurs.
- Renfort d'armure en chitine luminescente
- Renfort d'armure en chitine affûtée
- Disque de force réactif syntonisé
- Lunette en obsidienne
- Chronomètre enchanté
- Larme de la Rêveuse
- Magnétite de vengeance
- Totem de magma libéré
- Totem de tonnerre pyroclastique
- Totem de frappes tonitruantes
- Totem enchanté
- Cape en soie qiraji
- Drapé en soie qiraji
- Écharpe en soie qiraji
- Harnois de bataille d'épaules de Tranchépic
- Cervelière de Tranchépic
- Plaques d'épaules de Tranchépic
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