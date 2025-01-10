WoW SoD : Un enchantement BIS coûte presque 1 000 PO, les joueurs espèrent une intervention de Blizzard

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 janvier 2025 à 12h41
Être caster DPS sur WoW SoD n'est pas de tout repos en P6 de WoW SoD, en raison des prix exorbitants des Renforts d'armure en chitine luminescente.
WoW SoD : Un enchantement BIS coûte presque 1 000 PO, les joueurs espèrent une intervention de Blizzard
La P6 de WoW SoD a amené plusieurs nouveautés en matière d'enchantements et de consommables, mais leur prix n'est pas toujours abordable. Les joueurs sont effectivement contraints de dépenser un peu moins de 1 000 pièces d'or pour s'offrir leur enchantement BIS sur pieds et torse, et cela est lié à un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Le prix des Cuirs du magma flambe sur WoW SoD

Depuis le lancement de la P6 de la Saison de la Découverte, vous avez la possibilité de vous optimiser à l'aide d'un renfort d'armure octroyant 12 de puissance des sorts supplémentaires grâce à l'ajout du Renfort d'armure en chitine luminescente. Or, sa fabrication requiert des composants relativement chers à ce stade du jeu. Pour en confectionner un, les travailleurs du cuir ont besoin de 5 Chitines épineuses de silithide, 5 étoffes lunaires, et surtout 5 Renforts d'armure en magma, soit 15 Cuirs du Magma. Ces derniers ne peuvent être obtenus qu'en dépeçant les chiens dans le raid de Cœur du Magma, une instance que les guildes n'ont plus l'habitude de parcourir ensemble.

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Qui plus est, pour pouvoir dépecer, il est impératif que les participants ramassent les butins sur les cadavres, ce qui n'est pas systématique dans les raids PUGS. Même en achetant le Cuir du Magma par le biais des Réaux de terremine ternis, cela vous reviendrait à 150 Réaux pour un seul Renfort d'armure en chitine luminescente, ce qui demeure un prix très élevé en termes de temps.

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À l'heure actuelle, le prix du Cuir du Magma oscille entre environ 38 et 50 pièces d'or l'unité à l'hôtel des ventes, c'est-à-dire 750 PO au plus rien que pour l'achat cuir. En comparaison au bonus offert par les Renfort, leur tarif paraît bien trop haut, ce qui peut être décourageant pour ceux n'ayant pas beaucoup de temps de jeu. Blizzard n'a pas appliqué de correctif sur SoD depuis décembre 2024, et les joueurs espèrent alors qu'une bonne surprise les attendra prochainement, mais pour en avoir le cœur net, il faudra malheureusement faire preuve d'un peu plus de patience.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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