WoW SoD : Correctif du 14 février 2025, les détails de la mise à jour

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 février 2025 à 13h38
Découvrez le correctif du 14 février 2025 de WoW SoD dans cet article (Invasions du Fléau, Naxxramas, Cryptes de Karazhan).
WoW SoD : Correctif du 14 février 2025, les détails de la mise à jour
Après avoir permis aux joueurs de WoW SoD de récolter plus aisément des Vestiges de valeur avec le correctif du 13 février 2025, Blizzard a apporté de nouveaux changements en ce jour de Saint-Valentin. Les Invasions du Fléau sont désormais plus rapides, ce qui devrait vous faciliter la tâche concernant la quête répétable accordant des Vestiges de valeur. Pour en savoir un peu plus, retrouvez les détails du correctif du 14 février de WoW SoD ci-dessous.

Correctif du 14 février 2025 de WoW SoD

Invasions du Fléau

  • Le taux d'apparition des morts-vivants dans les camps d'invasion du Fléau a été considérablement augmenté. Cela accroît à la fois le nombre de créatures présentes ainsi que la vitesse à laquelle elles réapparaissent, rendant les camps d'invasion beaucoup plus dangereux.
Rappel : Vous ne pouvez pas récupérer un autre Cœur du Destin si vous en avez déjà obtenu un au cours des 5 dernières minutes.
  • Les Vestiges de valeur sont désormais obtenables une fois par jour auprès des boss de Scholomance et des boss du côté UD de Stratholme. Ils suivent le même cycle que les Réaux de terremine ternis, qui tombent également une fois par jour sur les boss.
  • Chaque zone où se déroule une invasion du Fléau contient désormais une projection spirituelle de Frère Luctus permettant d'accepter et de rendre la quête répétable.
  • Vous pouvez maintenant échanger des Vestiges de valeur contre des Marques de vaillance de l'Aube d'Argent auprès de Frère Luctus.
  • La semaine prochaine, le Sceau de l'Aube n'augmentera que d'un seul rang maximum, passant au rang 5.
Note des développeurs : Nous avions initialement prévu d'augmenter la puissance du Sceau de l'Aube jusqu'au rang 6 la semaine prochaine, mais nous avons décidé de ralentir la progression et potentiellement de la limiter avant d'atteindre le rang 10. Cela signifie également que les joueurs n'auront pas besoin d'obtenir autant de Vestiges de Vaillance chaque semaine. Nous continuerons à surveiller et à ajuster ce système si nécessaire.

Cryptes de Karazhan

  • Les Vestiges de valeur peuvent désormais être obtenus auprès des boss des Cryptes de Karazhan.
  • Ultravision ne peut plus être supprimée par des effets d'immunité.
  • Le Totem Langue de Feu confère désormais une protection contre les Ténèbres oppressantes.

Naxxramas

  • Un portail a été ajouté à l'entrée de Naxxramas permettant aux joueurs de quitter l'instance.
  • Un portail a été ajouté dans l'antre du Wyrm de givre, qui devient actif une fois Saphiron vaincu, permettant aux joueurs de retourner à l'entrée de Naxxramas.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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