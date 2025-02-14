WoW SoD : Correctif du 14 février 2025, les détails de la mise à jour

WoW Forever : La feuille de route 2026-2027 révèle un programme chargé
Le programme de WoW Forever se dévoile avec la parution de la feuille de route jusqu'à l'été 2027 : Blizzard promet une aventure rythmée et riche en contenus inédits.
Correctif du 14 février 2025 de WoW SoD
Invasions du Fléau
Rappel : Vous ne pouvez pas récupérer un autre Cœur du Destin si vous en avez déjà obtenu un au cours des 5 dernières minutes.
- Le taux d'apparition des morts-vivants dans les camps d'invasion du Fléau a été considérablement augmenté. Cela accroît à la fois le nombre de créatures présentes ainsi que la vitesse à laquelle elles réapparaissent, rendant les camps d'invasion beaucoup plus dangereux.
Note des développeurs : Nous avions initialement prévu d'augmenter la puissance du Sceau de l'Aube jusqu'au rang 6 la semaine prochaine, mais nous avons décidé de ralentir la progression et potentiellement de la limiter avant d'atteindre le rang 10. Cela signifie également que les joueurs n'auront pas besoin d'obtenir autant de Vestiges de Vaillance chaque semaine. Nous continuerons à surveiller et à ajuster ce système si nécessaire.
- Les Vestiges de valeur sont désormais obtenables une fois par jour auprès des boss de Scholomance et des boss du côté UD de Stratholme. Ils suivent le même cycle que les Réaux de terremine ternis, qui tombent également une fois par jour sur les boss.
- Chaque zone où se déroule une invasion du Fléau contient désormais une projection spirituelle de Frère Luctus permettant d'accepter et de rendre la quête répétable.
- Vous pouvez maintenant échanger des Vestiges de valeur contre des Marques de vaillance de l'Aube d'Argent auprès de Frère Luctus.
- La semaine prochaine, le Sceau de l'Aube n'augmentera que d'un seul rang maximum, passant au rang 5.
Cryptes de Karazhan
- Les Vestiges de valeur peuvent désormais être obtenus auprès des boss des Cryptes de Karazhan.
- Ultravision ne peut plus être supprimée par des effets d'immunité.
- Le Totem Langue de Feu confère désormais une protection contre les Ténèbres oppressantes.
Naxxramas
- Un portail a été ajouté à l'entrée de Naxxramas permettant aux joueurs de quitter l'instance.
- Un portail a été ajouté dans l'antre du Wyrm de givre, qui devient actif une fois Saphiron vaincu, permettant aux joueurs de retourner à l'entrée de Naxxramas.
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