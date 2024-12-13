WoW SoD : Correctif du 13 décembre 2024, les détails

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Correctif du 13 décembre de WoW SoD
Réaux de terremine ternis
- Les Réaux de terremine ternis obtenus dans Cœur du Magma et le Repaire de l'Aile-Noire passent à 3 par boss (au lieu de 1).
- Le coût des Caisses de fournitures de Terremine endommagées augmente à 10 (au lieu de 5) et elles contiendront désormais toujours certains des nouveaux composants d'artisanat d'Ahn'Qiraj, des scarabées, des idoles des Ruines ou une idole du Temple d'Ahn'Qiraj.
Raids
- Activer un obélisque dans les ruines et le temple d'Ahn'Qiraj n'interrompra plus les joueurs en train de manger ou de boire.
- Utiliser les consommables des buffs mondiaux n'interrompra plus les joueurs en train de manger ou de boire.
- Un visuel a été ajoutée aux illusions de la Malédiction de Désespoir.
- L'obélisque de Buru se trouve désormais sous le tuyau lorsque vous sautez, au lieu d'être en face, ce qui évitait d'aggro accidentellement le boss.
- La table de butin du Scarabée doré a été corrigée pour ne plus contenir deux patrons non prévus, disponibles ailleurs.
- Explosion nocive (mécanique de mode difficile rang 2) évaluera désormais correctement qui doit être touché lorsque le débuff EXPIRE, plutôt que lorsqu'il est APPLIQUÉ.
- La santé d'Ayamiss a été réduite à 60 % de sa valeur précédente.
- La santé de Moam a été réduite à 75 % de sa valeur précédente.
- Les objets de butin des trash mobs dans les Ruines d'Ahn'Qiraj ont été ajoutés et répartis entre les trois premiers boss (auparavant, ils étaient uniquement disponibles dans les coffres).
- Ouro n'appliquera plus l'effet de mode difficile Descente dans la folie sans que le mode difficile soit activé.
- Nous sommes conscients des problèmes liés aux Empereurs Jumeaux et à la difficulté de les réinitialiser correctement.
- Nous sommes également conscients des problèmes concernant la difficulté de C'Thun ainsi que l'apparition erronée de tentacules oculaires.
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