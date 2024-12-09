WoW SoD : Comment obtenir la nouvelle forme de Métamorphose des démonistes, Zila Amanemodas ?

Retrouvez des indications pour revêtir l'apparence de démon Zila Amanemodas pour démoniste en P6 de WoW SoD dans cet article.
En P5 de WoW
SoD, les druides équilibre avaient eu la bonne surprise de constater qu'ils pouvaient désormais revêtir une forme céleste
, et les démonistes ont eux aussi accès à une nouvelle apparence une fois métamorphosés en démon depuis l'ouverture des portes d'Ahn'Qiraj en décembre 2024. Retrouvez comment obtenir Zila Amanemodas, la forme de Métamorphose des démonistes
en P6 de la Saison de la Découverte dans cet article.
De quelle manière obtenir l'apparence Zila Amanemodas, la nouvelle forme de Métamorphose des démonistes sur WoW SoD ?
Pour récupérer la nouvelle forme de Métamorphose des démonistes, Zila Amanemodas
, vous devrez faire route vers le Défilé de Deuillevent (Deadwind Pass) jusqu'aux coordonnées 48.85, 67.44.
À cet endroit, vous apercevrez Fleuric
, un PNJ Humain Maître en Démonologie. En lui parlant avec la forme Métamorphose active, vous serez téléporté dans une instance particulière dans la zone.
Il vous suffira de vaincre le démon Xalus Nihilus
une fois à l'intérieur pour recevoir Zila Amanemodas
, la nouvelle apparence qui sera placée automatiquement dans votre sac de clés.
Or, soyez tout de même vigilant pendant le combat, et faites usage de certaines compétences pour le faciliter. Vous devriez par exemple invoquer votre Chasseur corrompu
avant de commencer, dans l'optique de pouvoir silence votre adversaire lorsqu'il incantera, mais aussi pour purger le ralentissement qu'il vous appliquera.
En réalité, votre objectif sera qu'il ne vous atteigne pas, c'est pourquoi la Malédiction de fatigue peut être employée au cours de l'affrontement. Notez également qu'il sera possible de changer de familier grâce à un effet similaire à celui de la Faux du chaos
, qui se produira régulièrement. N'hésitez donc pas pour faire appel à votre Marcheur du vide
et à le sacrifier lorsqu'il utilisera la compétence « Demonic Destruction », au risque de vous faire one-shot. Les runes recommandées
sont les suivantes :
- Affliction instable (vous n'avez pas besoin du Gangregarde)
- Pandémie
- Hanter
- Maîtrise de la canalisation
- Siphon d'âme
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