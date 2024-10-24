WoW SoD : Comment compléter la quête de classe des démonistes pour obtenir la Faux du Chaos ?



le 24 octobre 2024 à 15h25 Publié par Amandine Paccou le 24 octobre 2024 à 15h25

Retrouvez des indications pour terminer la suite de quêtes propre aux démonistes en P5 de WoW SoD, et permettant de récupérer le bâton épique, la Faux du Chaos.