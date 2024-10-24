WoW SoD : Comment compléter la quête de classe des démonistes pour obtenir la Faux du Chaos ?

Retrouvez des indications pour terminer la suite de quêtes propre aux démonistes en P5 de WoW SoD, et permettant de récupérer le bâton épique, la Faux du Chaos.
La P5 de WoW
SoD a introduit de nouveaux objets épiques pour chaque classe, récupérables après avoir accompli une série de quêtes unique, grâce à un objet spécifique à ramasser dans le raid de BWL. Les démonistes
ne font pas exception, et peuvent espérer équiper un bâton de haute qualité, la Faux du Chaos
. Pour vous aider à l'obtenir, nous vous expliquons ici comment compléter la suite de quêtes des démonistes de la P5 de la Saison
.
Comment terminer la quête de classe de démoniste pour recevoir la Faux du Chaos sur WoW SoD ?
Pour commencer la quête de classe des démonistes de la P5 de WoW SoD
, vous devez d'abord ramasser la « Faux du Chaos épuisée »
sur Razorgore, le premier boss du Repaire de l'Aile-Noire (BWL). Cet objet vous permettra de démarrer la quête, octroyant le bâton Faux du Chaos
, aux effets variables selon le démon que vous invoquerez :
- Diablotin → dégâts de feu augmentés de 30 %
- Marcheur du vide → insensible aux dégâts
- Succube → dégâts d'ombre augmentés de 30 %
- Chasseur corrompu (chien) → la prochaine Malédiction des langages réduit la cible au silence pendant 3 secondes, et le contre-sort pendant 6 secondes s'il est en train d'incanter
- Gangregarde → dégâts physiques subis réduits de 25 % et Charge du démon est utilisable en combat et n'a pas de temps de recharge
Étape 1 : Les Tarides
Activez la première quête lorsque vous aurez la Faux du Chaos épuisée, et faites route vers les Tarides en 49, 57 pour interagir avec le maître des démonistes, Doan Karhan
, au nord-est du Camp Taurajo.
Étape 2 : Xirath (Maleterres de l'est)
Doan Karhan vous remettra une autre quête (Soul of Mischief
), qui vous mènera dans les Maleterres de l'est à la rencontre de Xirath
en 69, 32. Interagissez avec le diablotin, puis cliquez sur les piles de squelette pour y placer les fournitures
qu'il vous aura données. Un petit démon apparaîtra à chaque fois, tuez-le.
Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez attaquer Xirath. Servez-vous de votre sort Siphon d'âme
, acceptez la nouvelle quête et retrouvez Doan Karhan au camp de la Chapelle de l'Espoir
, toujours dans les Maleterres de l'est. Combinez les deux objets
dans votre sac, puis faites route vers la Croisée de Corin.
Étape 3 : Croisée de Corin (Maleterres de l'est)
Dans la maison en 59, 67,
vous trouverez un autel sacrificiel
et vous devrez accomplir un rituel. Préparez une pierre de soins, le sacrifice de votre Marcheur du vide ainsi que Gardien de l'ombre, puis cliquez sur l'autel. Un Marcheur du vide apparaître, sur lequel vous devrez vous servir de Drain d'âme pour obtenir l'objet de quête. Retournez ensuite auprès de Doan au camp.
Étape 4 : Pestebois (Maleterres de l'est)
Allez à Pestebois en 32, 30
, entrez dans le ziggourat, puis éliminez l'invocateur. Il laissera tomber un objet permettant de clôturer le portail
situé derrière lui.
Une fois que vous l'aurez clôturé, un démon se montrera. Vous devrez de nouveau avoir recours à Siphon d'âme
dessus, avant de combiner les objets reçus, et de repartir voir Doan à la Chapelle.
Étape 5 : Lac de Noirbois (Maleterres de l'est)
La dernière étape des Maleterres de l'est se déroule aux alentours du Lac de Noirbois
. Là-bas, vous devrez vaincre des mages des ombres jusqu'à ramasser une Sculpture de l'ombre
. À partir de là, les mages que vous éliminerez auront une chance de faire apparaître un chasseur corrompu. Dès que vous le verrez, utilisez Siphon d'âme dessus.
Étape 6 : Ashenvale
Enfin, pour acquérir la Faux du chaos
, vous devrez vous diriger vers Kalimdor, à Ashenvale, afin de rencontrer une dernière fois Doan Karhan en 84, 70, à l'entrée du donjon du Canyon de la Malechute (DFC)
. Complétez la quête en cours puis acceptez la suivante.
Votre ultime mission consistera à entrer seul dans l'instance
, allez tout de suite à gauche jusqu'à apercevoir un autel. Invoquez puis tuez le démon Des'Altek
pour récupérer enfin votre bâton, la Faux du chaos
.
commentaire (0)