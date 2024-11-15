WoW SoD : Comment activer le mode héroïque dans Ahn'Qiraj ?

Retrouvez des indications relatives au mode HM des raids d'Ahn'Qiraj en P6 de WoW SoD (fonctionnement, coffres, points de contrôle).
La phase 6 de WoW
SoD permettra aux joueurs de redécouvrir les raids d'Ahn'Qiraj, qui comprendront tous deux un nouveau système de difficulté. Blizzard a apporté des clarifications concernant son fonctionnement le 14 novembre 2024.
Comment va fonctionner le système de difficulté héroïque, « Descent into Madness » en P6 de WoW SoD ?
En entrant dans Ahn'Qiraj
ou dans les Ruines d'Ahn'Qiraj
, les joueurs pourront observer à proximité du premier boss, Kurinaxx ou le Prophète Skeram, un obélisque
.
Par défaut, l'obélisque sera activé, ce qui signifie que si vous n'interagissez pas avec, vous affronterez les boss dans le mode de difficulté normal.
Vous devrez donc le désactiver
pour relever un défi plus grand, c'est-à-dire le mode héroïque
. Des mécaniques supplémentaires seront alors ajoutées dans les combats, et la plupart seront axées sur la santé mentale. En outre, le nombre d'essais pour triompher des trois prochains boss après la désactivation sera limité. Si vous échouez, le coffre de récompenses bonus sera détruit, et vous ne pourrez plus interagir avec les obélisques suivants.
Pour chaque boss vaincu en mode HM, vous obtiendrez des récompenses supplémentaires. Toutefois, si vous le n'ouvrez pas et que vous continuez le raid de cette manière avec succès, vous augmenterez au fur et à mesure le nombre de butins contenus dans le coffre.Tous les trois boss vaincus, vous atteindrez un checkpoint,
ce qui signifie que vous serez autorisé à ouvrir le coffre et récupérer les récompenses sans nuire à votre progression dans la Descente dans la folie. Voici où sont situés les points de contrôle dans Ahn'Qiraj :
- Sartura (dans le raid à 20) ou Moam (dans le raid à 10)
- Princesse Huhuran
- C'Thun
Le développeur a indiqué un ordre de complétion des raids recommandé :
- Ahn'Qiraj : Prophète Skeram → Trio des insectes → Garde de bataille Sartura → Fankriss l'Inflexible → Viscidus → Princesse Huhuran → Empereurs jumeaux → Ouro → C'Thun
- Ruines d'Ahn'Qiraj : Kurinnaxx → Général Rajaxx → Moam → Buru → Ayamiss → Ossirian
Blizzard va également appliquer des ajustements au niveau des récompenses à récupérer dans le coffre du mode héroïque à la suite de vos retours de la P5 et du Repaire de l'Aile-Noire. Dans BWL, les butins des coffres étaient très nombreux, si bien que certaines guildes se sentaient contraintes de devoir évoluer en mode difficile pour ne pas accumuler trop de retard par rapport aux autres.
De ce fait, le développeur a précisé sur son forum officiel
que les coffres d'Ahn'Qiraj comporteront surtout des récompenses cosmétiques, comme de nouvelles montures scarabée
, ou en lien avec les métiers. Quelques pièces d'équipement pourront néanmoins être obtenues de cette façon, mais la plupart des objets seront laissés tombés par les boss.
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