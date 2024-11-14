WoW SoD : De nouvelles montures seront disponibles dans le raid d'Ahn'Qiraj



le 14 novembre 2024 à 20h30 Publié par Amandine Paccou le 14 novembre 2024 à 20h30

7 nouveaux modèles de montures de type Scarabée ont été dataminés sur le PTR de la P6 de WoW SoD. Bien qu'elles soient liées au raid d'Ahn'Qiraj, elles pourront être utilisées plus souvent que les traditionnelles.