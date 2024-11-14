WoW SoD : De nouvelles montures seront disponibles dans le raid d'Ahn'Qiraj

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 14 novembre 2024 à 20h30
7 nouveaux modèles de montures de type Scarabée ont été dataminés sur le PTR de la P6 de WoW SoD. Bien qu'elles soient liées au raid d'Ahn'Qiraj, elles pourront être utilisées plus souvent que les traditionnelles.
WoW SoD : De nouvelles montures seront disponibles dans le raid d'Ahn'Qiraj
La phase 6 de WoW SoD sera bientôt disponible, et les joueurs peuvent déjà commencer la quête du Sceptre des sables changeants, qui récompense de la monture Char d'assaut qiraji noir, après avoir sonné le gong. Or, si vous aimez ce type de monture, une belle surprise vous attend à partir du 6 décembre 2024, date de sortie du raid d'Ahn'Qiraj.

Plusieurs modèles de montures de type Scarabée ont été dataminés 

Tous les joueurs ayant connu Ahn'Qiraj 40 le savent : des montures peuvent être acquises aisément dans le raid, mais ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur de l'instance. Au regard de la taille des lieux, elles apportent un confort appréciable, et WoW SoD amènera de nouveaux modèles. Même si beaucoup parmi vous s'imaginaient déjà négocier avec leurs partenaires de guilde pour obtenir la rouge, le débat prendra une tournure différente à partir du 6 décembre 2024.
 
En effet, il sera possible de ramasser dans les coffres bonus liés au mode héroïque d'Ahn'Qiraj des Scarabées arborant des teintes vives et variées. Sept modèles ont été repérés pour l'instant, ce qui devrait permettre à chacun de trouver chaussure à son pied.
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De plus, le développeur "Zirene" a précisé sur Discord que ces montures pourront être utilisées en dehors du raid d'Ahn'Qiraj, une information tout de suite relayée sur Reddit.

New AQ mounts are rewards from hardmode and usable outside of AQ
byu/HuckleberryOk3335 inclassicwow

Vous pourrez donc vous promener en Azeroth à dos de l'un de ces scarabées sans avoir à farmer le fameux « Scarab lord ». Cerise sur le gâteau, la Lune de sang vous permettra également de débloquer deux nouveaux modèles de montures, le Sifflet de raptor couvert de sang et les Rênes de tigre couvert de sang, mais leur visuel n'a pas encore été dévoilé pour le moment.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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