WoW SoD : Atiesh pourra être obtenu en 3 semaines avec le mode renforcé de Naxxramas

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 21 janvier 2025 à 11h42
Récupérer Atiesh sur WoW SoD pourrait prendre moins de temps que prévu pour les guildes n'ayant pas peur d'augmenter la difficulté de Naxxramas.
WoW SoD : Atiesh pourra être obtenu en 3 semaines avec le mode renforcé de Naxxramas
Les tests relatifs avec la P7 de WoW SoD sont de nouveau en cours sur le PTR, et ceux qui se sont aventurés sur ce serveur ont sans doute remarqué que les Fragments d'Atiesh tombaient souvent sur les boss. Cela ne serait pas sans raison, puisque Blizzard souhaiterait faciliter leur acquisition selon des propos tenus par le développeur "Zirene".

Les difficultés les plus élevées de Naxxramas permettront aux joueurs de recevoir davantage de Fragments d'Atiesh sur WoW SoD

À l'approche de l'ouverture de Naxxramas sur WoW SoD, les DPS de type caster et certains healers se demandent s'ils ont une chance de mettre la main sur le fameux bâton légendaire Atiesh, dont l'acquisition passe par la récolte de 40 Fragments. Il est vrai qu'obtenir cette arme exigeait du temps sur Classic, et il serait bienvenu que des facilités soient apportées sur la Saison de la Découverte. Le développeur "Zirene" a partiellement levé le voile sur cette question en prenant la parole sur les réseaux. 

zirene-atiesh-drop
Selon lui, Blizzard va de nouveau partir sur le principe qu'il faut accorder davantage de butins aux groupes qui nettoient le raid dans une difficulté élevée. De ce fait, en plus de récompenses cosmétiques, vous recevrez un Fragment d'Atiesh garanti par boss à partir d'un certain niveau. Nous ignorons malheureusement pour l'instant lequel, mais une autre bonne nouvelle attend les plus téméraires d'entre vous. Certains boss pourront en effet, si vous êtes chanceux, vous octroyer 2 Fragments, en optant pour une difficulté encore plus grande.

Ainsi, les guildes les plus performantes pourront espérer se renforcer d'un Atiesh toutes les 3 semaines, voire deux. Naxxramas comprend 15 boss, ce qui vous en garantit une trentaine en 15 jours, et si le taux de drop des Fragments bonus est significatif, en ramasser quelques-uns de plus en même temps pourrait être envisageable. Préparez-vous donc à ne pas rater le lancement de Naxxramas le 6 février 2025 afin de bien vous équiper et pouvoir vous mesurer rapidement au mode renforcé du raid.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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