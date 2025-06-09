WoW SoD : 5 aspects originaux de la Saison qui vous manqueront

Découvrez 5 aspects de WoW SoD qui auraient tout intérêt à être repris sur Classic+ par ici.
WoW
SoD a incarné une aventure singulière pour de nombreux joueurs, et beaucoup ont apprécié le vaste champ de possibilités qui leur a été offert pendant plus d'un an à plusieurs niveaux. Un raid inédit sur Vanilla, une version originale de Karazhan et un équilibrage réussi des spécialisations ont su convaincre la communauté, qui regrette déjà de voir les serveurs se vider progressivement. Il est vrai que la Saison de la Découverte a amené des nouveautés jamais vues sur WoW, et quelques-unes risquent de vraiment nous manquer : voici celles que nous aimerions revoir sur un potentiel « Classic+ ».
Ces aspects de WoW SoD qui seront regrettés...
1- Jouer Mage heal
Si la Saison de la Découverte
avait attiré au premier abord des joueurs, c'est parce qu'il y était possible de jouer des spécialisations atypiques grâce à des runes proposant des sorts inédits sur WoW
, par exemple le Voleur et le Démoniste tank. De notre côté, nous pensons que Blizzard a réussi un coup de maître à travers le Mage heal
. Même s'il était devenu (un peu) trop puissant, il a toujours été amusant à incarner à condition bien sûr de savoir maîtriser les rouages du temps. Aucune extension de WoW
n'offre ce gameplay, et nous espérons le retrouver un jour, peut-être sur ce fameux projet Classic à venir.
2- Des buffs mondiaux à gogo
Même si les serveurs anniversaire de WoW Classic
permettent aux joueurs de bénéficier du Déplaceur de chronochance
, la récolte des buffs mondiaux sur SoD
était bien plus simple. En effet, il suffisait simplement d'acheter et d'accumuler des objets octroyant cet effet à tous les membres du raid, et cerise sur le gâteau, cela s'effectuait en capitale. Blizzard a ainsi réussi à ce que l'obtention de ces améliorations ne soit plus une contrainte, une première dans l'histoire de Vanilla.
3- Tirer des poulets et se transformer en cactus
SoD
a aussi été marqué par l'humour. Régulièrement, les joueurs avaient la possibilité de récupérer des jouets à Baie-du-Butin accordant des transformations variées, telles que le furbolg, le cactus, la chaise ou encore le buisson. En plus de cela, les Druides équilibre ont pu éviter de devenir une chouette et épouser une forme céleste, tandis que les Chasseurs ont eu accès à une lunette permettant de tirer des poulets, des possibilités cosmétiques que nous n'aurions pas imaginé arriver sur une version de Vanilla avant la Saison.
4- Le concept de la Lune de Sang
Souvenez-vous. En phase 2, l'événement PvP de la Lune de Sang
dans la Vallée de Strangleronce avait fait verser des quantités importantes de sang. En groupe de 5 au plus, les joueurs pouvaient éliminer les membres de leur propre faction pendant 30 minutes au cours de combats parfois chaotiques. Même si les lags ont souvent entaché l'expérience, l'idée était vraiment originale et aurait tout intérêt à être reprise plus tard.
5- Des instances inédites sur Vanilla
Vanilla concentre deux immenses continents, les Royaumes de l'Est et Kalimdor, et le contenu de la première version avait pour beaucoup besoin d'être enrichi au regard des possibilités existantes
. Les Cryptes de Karazhan et l'Enclave écarlate ont su apporter ce que les joueurs attendaient, tout comme la redécouverte de donjons comme Gnomeregan ou les Profondeurs de Brassenoire.
Bien que Blizzard n'ait pas communiqué de détails, le développeur a indiqué travailler à un autre projet Classic en annonçant la fin de WoW SoD
. Reste maintenant à espérer qu'il puise l'inspiration à partir des points forts de la Saison de la Découverte, mais pour en savoir plus, il faudra faire preuve de davantage de patience.
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