WoW MoP : Sésame un Pandaren sera possible dès le 2 juillet

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 26 juin 2025 à 11h55
À la surprise générale, Blizzard a fait une annonce concernant les sésames de niveau 85 sur WoW Classic MoP en juin 2025.
WoW MoP : Sésame un Pandaren sera possible dès le 2 juillet
WoW Classic MoP sortira le 22 juillet 2025 en France, et les joueurs pourront se familiariser avec quelques-unes des nouveautés dès le déploiement de la mise à jour de prélancement le 2 juillet prochain. Cette date marquera aussi la possibilité de récupérer un sésame de niveau 85, et Blizzard a fait une annonce sur son forum officiel à ce sujet qui devrait ravir tous ceux qui prévoient d'incarner un Pandaren. 

Utiliser un boost de niveau 85 pour un Pandaren sera autorisé à partir du 2 juillet 

Sur son blog officiel, Blizzard a fait une révélation concernant les sésames de niveau 85 en juin 2025, quelques jours seulement avant le lancement du prépatch de WoW Classic MoP. En effet, le développeur a confirmé que le boost au niveau 85 pourra être utilisé sur les Pandarens dès le 2 juillet 2025, y compris les Moines.
Découvrez une vie de haut niveau avec un boost de personnage au niveau 85 (sésame), disponible sur Battle.net ou dans le pack épique infusé par le Sha de Mists of Pandaria Classic. Le boost peut être utilisé sur tous les personnages Classic Progression, y compris les énigmatiques Pandarens et les moines déterminés.
Cette annonce contredit celle qui avait été effectuée en mai dernier sur le forum officiel. Il avait été porté à la connaissance des joueurs qu'il serait possible de bénéficier d'un sésame pour un Moine pour n'importe quelle race, à l'exception de celle des Pandarens. Désormais, nous avons la certitude que vous pourrez recevoir un Pandaren de niveau 85 de cette façon, et qu'il pourra en plus s'agir d'un Moine, la nouvelle classe de Mists of Pandaria.

sesame-pandaren
Si vous avez prévu de devenir un Moine Pandaren, vous pourrez ainsi commencer à vous entraîner avec votre nouveau personnage boosté dès le 2 juillet 2025, date de sortie du prépatch de WoW Classic MoP en France.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
WoW Classic 10 juillet 2026

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu

Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus
WoW Classic 29 juin 2026

WoW SoD : La découverte d'un mystérieux build redonne espoir quant à la sortie de nouveaux contenus

Et si WoW SoD n'était pas vraiment terminé ? Et si l'expérience recommençait de zéro ? Un build supplémentaire relatif à la Saison a été trouvé en juin 2026.
WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé
WoW Classic 29 juin 2026

WoW Classic sur mobile ? C'est possible, et ce joueur l'a prouvé

Un joueur de WoW Classic a réussi à porter le MMORPG de Blizzard sur son téléphone portable en juin 2026.

commentaire (0)