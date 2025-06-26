WoW MoP : Sésame un Pandaren sera possible dès le 2 juillet

WoW Classic : Le mode édition et de nouveaux nameplates arriveront en juillet sur plusieurs versions du jeu
Des bouleversements au niveau de l'interface ont été programmés en juillet 2026 pour WoW SoD, WoW Classic Era et WoW Hardcore.
Découvrez une vie de haut niveau avec un boost de personnage au niveau 85 (sésame), disponible sur Battle.net ou dans le pack épique infusé par le Sha de Mists of Pandaria Classic. Le boost peut être utilisé sur tous les personnages Classic Progression, y compris les énigmatiques Pandarens et les moines déterminés.Cette annonce contredit celle qui avait été effectuée en mai dernier sur le forum officiel. Il avait été porté à la connaissance des joueurs qu'il serait possible de bénéficier d'un sésame pour un Moine pour n'importe quelle race, à l'exception de celle des Pandarens. Désormais, nous avons la certitude que vous pourrez recevoir un Pandaren de niveau 85 de cette façon, et qu'il pourra en plus s'agir d'un Moine, la nouvelle classe de Mists of Pandaria.
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